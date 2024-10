Luis Mella y denuncia de afiches suyos en local de votación en Quillota: "Papel donde aparecía mi nombre se cayó a la urna"

​En la mesa 52 del colegio Nueva Era Siglo XXI emitió sus sufragios el candidato a la Alcaldía de Quillota, Luis Mella, quien estuvo acompañado por su hermana, la ex diputada María Eugenia Mella -con quien comparte mesa de votación- y por su hijo, el consejero regional Cristian Mella, además de candidatos a concejal y cores, así como vecinos que adhieren a su candidatura.

​Consultado sobre el proceso electoral en la comuna, el doctor Mella manifestó que ha sido normal y bastante fluido, con una alta participación de personas, especialmente en la primera jornada. A su vez, en lo personal, se manifestó “muy tranquilo, estoy en paz. Hicimos una tremenda campaña, usamos buenas armas y estamos esperando y confiando el resultado que se da en democracia, que es la emisión del voto. Es la gente la que al final decide. Aquí ya se acabó la campaña y la gente va a decidir quién quiere que sea su alcalde los próximos cuatro años. Así que yo estoy, de verdad, muy tranquilo”.

​En torno a lo mismo, el ex Alcalde de Quillota entre los años 1992 y 2021 (29 años) salió al paso de dos denuncias provenientes de funcionarios municipales, que están actuando como apoderados de mesa de un candidato. La primera se refería al hallazgo de afiches apoyando la candidatura del Dr. Mella, en una urna del local de votación de la Escuela Nuestro Mundo.

​Hechas las averiguaciones, el candidato comentó que “aparentemente, una persona que llevaba anotados los candidatos por los que iba a votar, cosa que está permitida -el Servel lo dijo, que las personas podían llevar anotados por quien iban a votar, como un ayuda memoria- y aparentemente estaba en un papel donde aparecía mi nombre y se le cayó a la urna. Y le pidió a la gente que lo pudieran sacar, lo sacaron y había gente obviamente de otro candidato, que presentó el reclamo. Pero nada más que eso”.

​La segunda queja, que incluso fue planteada mediante las redes sociales de un candidato a alcalde, apuntaba a la visita que el doctor Luis Mella realizó a algunos locales de votación, la tarde del sábado y mañana del domingo. Si bien los representantes del colegio escrutador del establecimiento Diego Echeverría Castro, a insinuación de una directora municipal que actuaba como apoderada general, expresaron que podía constituir proselitismo político, hechas las consultas ante el Servicio Electoral, este manifestó que la única prohibición de un candidato en un local es actuar como apoderado de mesa y que mientras no intente influir en los votantes, puede recorrerlos con normalidad.

"He visitado cinco locales de 16, para precisar. Hice lo que durante siete periodos realicé, cuando fui candidato a alcalde, que es visitar los locales, conversar con algunos vocales y luego retirarme. Lamentablemente, la interpretación que hacen algunos delegados -que yo no comparto- es que los candidatos no pueden entrar o que uno no puede conversar con los vocales. Lo que ocurre es que, al parecer, hubo reclamos de otras candidaturas por mi presencia. Quizás lo que les molesta es el tremendo cariño de la gente, que se me acerca, me abraza y me manifiesta que está conmigo. Pero yo no he ido a hacer proselitismo, jamás he pedido un voto y por lo tanto, estoy muy tranquilo en eso también”, dijo Mella.

​Finalmente, respecto a lo que queda de jornada electoral, anunció que se dedicará a atender pacientes y luego esperará los resultados en su comando de calle Chacabuco 35. Según confesó, “estoy un poco ansioso. En estos procesos electorales el tiempo que se pasa más lento es entre las 2 y las 6 de la tarde del domingo. Lo que voy a hacer es ir a hacer domicilios, voy a ir a ver pacientes, voy a estar con mis pacientes tan queridos. Eso me relaja y me hace mirar la vida con la simplicidad que tiene para mí, que es ayudar a los demás. Eso es lo que me hace más feliz. Y alrededor de las seis vamos a estar atentos a los primeros cómputos, las primeras mesas siempre nos dan una señal. Y después al comando y después, con todo el respeto que le tengo a los demás adversarios, si soy ganador -como espero- lo que más quiero es estar con la gente linda que ha confiado en mí, que me ha ayudado, los voluntarios. Eso es lo que más quiero”.

PURANOTICIA