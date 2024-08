Los cambios de Jorge Sharp: "Cuando gané la Alcaldía había un sector que me apoyó que era anti-puerto. Y hoy superamos esa posición"

A cuatro meses de tener que dejar su cargo como Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo conversó con Puranoticia TV respecto a lo que han sido sus ocho años en el puesto y cómo ha cambiado durante este tiempo, además de hacer un repaso por la política local, regional y nacional, justamente la que lo ha llevado a tomar irreconciliables distancias con quienes fueran sus aliados del Frente Amplio (FA).

Hoy, desde su independencia política, el abogado de profesión destina parte de sus esfuerzos en levantar un proyecto político que lo une con otras autoridades como la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana; o el diputado Hernán Palma: el movimiento Transformar Chile, con el cual espera dar el gran salto para que se constituya como partido político y, a su vez, que sirva de soporte para las elecciones del próximo año.

¿Será está la plataforma que utilizará para dar un nuevo paso en la política nacional? Es posible. ¿Será para liderar una candidatura por el Senado o por la Presidencia? Hoy por hoy, el jefe comunal porteño no se aventura a entregar mayores certezas, pues asegura que su trabajo está abocado a terminar de buena manera su gestión al mando de la Alcaldía de Valparaíso y que ya habrá tiempo para ver qué pasará en su futuro.

Pero donde sí tiene certezas es que estos ocho años al mando de su Alcaldía Ciudadanía han generado cambios en su figura política. Muestra de aquello es el haber pasado de tener una postura contraría a la expansión portuaria cuando asumió el 2016, a hoy ser uno de los principales promotores del denominado «Acuerdo por Valparaíso»; pero también se refleja, por ejemplo, en aquella autoridad que durante el estallido social de 2019 decidió renunciar a Convergencia Social, molesto por la firma del «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución», pero que hoy es capaz de viajar a Nueva York, en Estados Unidos, para defender –corbata en el cuello incluida– la postulación de Valparaíso como sede del Tratado por los Océanos. Este es el "nuevo" Jorge Sharp...

TRANSFORMAR CHILE

En primer lugar, el Alcalde de Valparaíso explicó que decidió no continuar en el cargo respondiendo a un compromiso que él mismo adoptó hace algunos años, respecto a que sólo estaría por dos periodos en el Municipio. Y es que, a su juicio, "cumplir con la palabra empeñada es fundamental", más aún cuando dice que la política está tan deslegitimada por la ciudadanía chilena. Pero a ello sumó otro factor: el demostrar que su proyecto de Alcaldía Ciudadana es sólido y que no se basa sólo en su figura.

Por ello es que defiende con uñas y dientes a Transformar Chile, movimiento del que dice que es "colectivo" y que él es sólo uno más, además de explicar que buscan "construir una respuesta a esta especie de limitada política chilena". Desde esta posición, se aventura a criticar a sus ex colegas, señalando que "me parece que el Frente Amplio ha ido caminando cada vez con mayor velocidad a convertirse en un partido más del sistema político, muy mimetizado con la ex Concertación. Es cosa de ver la composición del Gobierno del Presidente Gabriel Boric".

Dicho esto, Jorge Sharp indicó que lo que buscan en Transformar Chile es "construir un camino de respuestas nuevas para los chilenos y chilenas. El mejor ejemplo es la crisis de seguridad, donde siguen en el Congreso pelotéandose qué ley hay que aprobar o cuál no, cuando al final de lo que se trata es con propuestas innovadoras tratar de garantizar la paz en los barrios y ciudades. El oficialismo y la oposición dejaron de hablar de los temas que le interesan a los chilenos, por ejemplo de las policías, dejaron de hablar de prevención, de políticas de niñez, hoy tenemos una cantidad gigantesca de niños y niñas vinculados a bandas criminales. Entonces me parece que se requiere de fuerzas políticas que orienten su actuar más que a pelear y a sacar diferencias con la fuerza del lado, en el bienestar de los chilenos y chilenas".

"Me parece que hay que debatir sobre eso. Por eso como Transformar Chile hemos planteado que el oficialismo no basta para responder a esas preguntas, sino que se requiere ampliar ese espacio político, construir un nuevo espacio para proponer respuestas a lo complejo que es el escenario político nacional. Creo que hoy no hay ningún actor político que tenga un proyecto que identifique a las mayorías, incluido Transformar Chile, porque estamos en proceso de construirlo", agregó.

LOS CAMBIOS DE SHARP

En la entrevista con Puranoticia TV, la autoridad porteña también repasó lo que han sido sus ocho años al mando de la Municipalidad de Valparaíso, donde destacó por sobre todo un proyecto que lo puede dejar en el recuerdo colectivo a futuro, por ser uno de sus propulsores: el «Acuerdo por Valparaíso», iniciativa estatal que incluye una serie de proyectos en materia portuaria, entre ellas la expansión del terminal marítimo, propósito por el cual había manifestado su rechazo inicialmente el año 2016.

Y es que su cambio de postura lo defiende afirmando que el proyecto de EPV de 2016 es completamente distinto al de 2023, básicamente por cuatro puntos: primero, porque la iniciativa de expansión es distinta. "El llamado 'terminal costanera' es distinto al T2 en su momento, que era una pared de contenedores hasta calle Bellavista. Aún siguen habiendo cosas que ese proyecto debe resolver, pero para eso está la tramitación ambiental. La tramitación ambiental de 2016 incluía el proyecto antiguo de la pared de contenedores, pero ese proyecto quedó atrás y hoy es distinto".

Luego, manifestó que el proyecto original de EPV, de 2016, no tenía un muelle de cruceros, especialmente para el transporte de pasajeros. En tercer lugar expuso que el acuerdo original no contemplaba una serie de obras en el borde costero, desde la playa Las Torpederas hasta el paseo Juan de Saavedra.

En cuarto lugar, valoró que "el proyecto original no suponía el compromiso de la empresa portuaria con la renta portuaria, y ese es un cambio radical en la relación puerto-ciudad. Que una empresa portuaria se comprometa a buscar mecanismos y resolver trabas administrativas y legales para que parte de la riqueza del puerto llegue a la ciudad, es un cambio profundo y eso no estaba en el primer acuerdo".

Es acerca de estos cambios donde señala que "nosotros pensamos que al construir un acuerdo es porque ambas partes dejan algo atrás. Yo creo que dejamos atrás la idea de que la ciudad no podía, bajo cualquier condición, decirle que no al puerto. Cuando gané la Alcaldía había un sector que me apoyó que era anti-puerto. Hay un sector que es anti-puerto, que para ellos es mejor que quede como un puerto chiquitito. y nosotros superamos esa posición. Creo que si la empresa portuaria hubiese tenido la actitud que hoy está teniendo, hubiésemos ahorrado harto tiempo.

También sostuvo que "pienso que lo que hoy se requiere son liderazgos y proyectos más propositivos y menos impugnatorios; menos rabiosos y más constructivos. Yo creo que el país está en un momento de profundo estancamiento y en el medio de eso están las familias chilenas pasándolo mal con incertidumbre económica e inseguridad. Creo que hay familias que se sienten traicionadas con las promesas de modelo".

SU FUTURO POLÍTICO

Desde que a mediados del mes de mayo informó que no buscaría la reelección en la Elección Municipal de octubre, comenzaron a circular una serie de trascendidos respecto al futuro de Jorge Sharp en la política, algunos que lo vinculan a una carrera por el Senado y otros que incluso hablan que buscaría llegar a la Presidencia.

Consultado por ambas opciones, dijo que "por ahora, Alcalde de Valparaíso. Vamos de a poco. No hay que ser ansioso. Una de las cosas que me han dado el tiempo en este cargo es que uno tiene que esperar, tener la tranquilidad necesaria para tomar la mejor decisión. Hay una discusión en Transformar Chile abierta sobre este tema".

"Lo que puedo adelantar es que queremos el 2025 tener candidaturas al Senado y a la Cámara, no sólo en Valparaíso, sino que en la región Metropolitana y otros lugares. Vamos a tener que construir alianzas. No sé si con el Frente Amplio, pero yo creo que lo peor que uno puede hacer es ponerse en escenarios hipotéticos. Hemos conversado con gente del oficialismo descontenta", sostuvo.

También comentó que en lo presidencial "estamos discutiéndolo y viéndolo también porque frente al avance de la derecha y a la ausencia de respuestas a los problemas más inmediatos en los barrios y ciudades, las respuestas del oficialismo no bastan. Somos de la idea que debemos ampliar la mirada".

POLÍTICA LOCAL

La ex titular de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Carla Meyer, fue la escogida por Transformar Chile para que sea su candidata a la Alcaldía de Valparaíso, convirtiéndose en la "delfín" de Jorge Sharp. Esto lo analizó diciendo que "tenemos dos apuestas en la Quinta Región: Carla Meyer en Valparaíso y Constanza Lizana en San Antonio, pero la política no se agota por lo que pasa en elecciones, es más bien una maratón. Transformar Chile es una fuerza nobel, que está partiendo y. por lo tanto tiene un largo trecho que recorrer. A mí me interesa contribuir a consturir una fuerza política nacional con capacidad de despliegue e irradiación territorial en todo el país, una fuerza presente en todos los pueblos, ciudades y regiones de Chile, como hoy no existe, y una fuerza que desarrolle procesos de participación a nivel más masivo".

Sharp también tuvo palabras para referirse a su colega en Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti, de quien dijo que "nos llevamos como debiesen llevarse dos alcaldes de ciudades vecinas. La última vez que hablamos fue para los fuegos artificiales de este año. No tengo nada malo que decir de la alcaldesa Ripamonti. Yo creo que ella tuvo que enfrentar un Municipio muy cuestionado, quizás igual de cuestionado que el de nosotros el 2016, y creo que ha puesto su mayor esfuerzo para intentar sanearlo de los problemas financieros con los que lo encontró".

Acerca de la competencia que tendrá Ripamonti en los comicios de octubre, donde deberá enfrentarse a Iván Poduje, la carta de Chile Vamos, comentó que "me parece que la candidatura él logró –por lo que puedo observar de Viña, sin querer meterme porque me parece una imprudencia hacerlo– pero logró articular a los partidos de Chile Vamos y ese dato es objetivo, además es el dato que entregan los analistas".

Finalmente analizó su capital político y la fuerza que ha demostrado en las dos elecciones en las que ha competido y ganado en la Ciudad Puerto: "Siempre las encuestas nos dan como perdedores. El 2016 y el 2021 fue así, y ahora han querido instalar lo mismo. Yo creo que la Alcaldía Ciudadana es un proyecto que ha logrado conectar con un sector importante de Valparaíso, que anhelaba ser escuchado, incorporado y ser invitado a hacer ciudad; y otro sector que estaba chato de la corrupción de la derecha, de la falta de planificación de la ciudad y cansado de la incapacidad de la ciudad de ponerse de acuerdo con una de las principales economías de la ciudad, como lo es el puerto. Creo que en la alianza de estos dos sectores está el apoyo popular que tiene la Alcaldía Ciudadana y quien les habla".

"Lo que viene ahora es algo asi como el segundo piso, el segundo momento de la Alcaldía Ciudadanía. Estos ocho años fueron para ordenar la casa, sanear el Municipio, pagar las deudas de la Corporación al 2026, apoyar a organizaciones, resolver conflictos con el puerto, tenemos la posibilidad de ser capital del Tratado de los Océanos, acabamos de ser nominados a sede del Mundial Sub-20 por la FIFA y ahora viene un segundo momento de continuidad, pero también de cambios, de aceleración de cambios que, espero que pueda liderar Carla Meyer", sentenció el alcalde Jorge Sharp en entrevista con Puranoticia TV.

