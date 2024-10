Lluvia de encuestas electorales: Mundaca se consolida en el primer lugar y expertos creen que podría volver a ganar en primera vuelta

La región de Valparaíso, conformada por 8 provincias y 38 comunas, como circunscripción electoral es realmente inmensa para los candidatos. Basta ir sólo algunos años atrás para dar cuenta de aquello, pues la zona a nivel senatorial se dividía entre lo que era la Quinta Cordillera y la Quinta Costa. Hoy, sin embargo, todo el territorio es considerado como uno solo a la hora de elegir la Cámara Alta.

Es justamente la magnitud de la región de Valparaíso la que hace prácticamente imposible que un candidato –por ejemplo a la Gobernación– recorra todas las comunas con la misma intensidad. Otro factor que también da cuenta de aquello son las encuestas, que se centran sólo en las grandes áreas metropolitanas para hacer sus sondeos, principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Y es que ni siquiera se tiene una idea de cómo votarían los vecinos de Quillota, San Antonio, Rinconada o Calle Larga.

Este punto no es menor, ya que la región tiene bolsones de votos distintos: uno es Valparaíso y Viña del Mar, quizás los más grandes, pero no los más relevantes...

La zona interior, especialmente lo que aglutina el ex Distrito 10, que incluye a las provincias de Quillota y Petorca, además de las comunas de Quintero y Puchuncaví, funciona electoralmente muy distinta a otros lugares. Por lo general, en este territorio la centro derecha suele ser mucho más fuerte, lo que se suma a la presencia de reconocidos "caudillos" que muchas veces hacen inclinar la balanza para los suyos.

Fuentes de Renovación Nacional (RN) cuentan a Puranoticia.cl que justamente en esta zona es donde podría explicarse el alza de Francesco Venezian y la baja de María José Hoffmann en sus caminos a la Gobernación Regional de Valparaíso. Es aquí donde uno de los principales heridos que dejó la negociación electoral, y que no se pudo recuperar tras la llegada de la ex Secretaria General de la UDI, fue Luis Pardo, quien hoy tiene una alianza abierta con el Partido Republicano y apoya sin tapujos a la carta de José Antonio Kast, en desmedro de la candidata de Chile Vamos.

Además, candidatos del conglomerado de RN, UDI y Evópoli a Alcaldías como Quintero, por ejemplo, estarían abiertamente con Venezian y no con Hoffmann. A esto se suman otros alcaldes de las provincias de San Felipe y Los Andes, más el extraño "coqueteo" que realiza María Carolina Corti (RN) con Republicanos. Claro está que la candidata a Alcaldesa de Quilpué ocupa la imagen de Evelyn Matthei, pero no la de Pepa Hoffmann. Todas estas estrategias son atribuidas justamente a Luis Pardo, quien parece haber logrado debilitar en los pequeños bolsones de votos a Hoffmann y así demostrar que él era más competitivo... al menos en el interior.

¿MUNDACA GANA EN PRIMERA VUELTA?

Si bien, en ninguna de las encuestas dadas a conocer últimamente se muestra que Rodrigo Mundaca pueda llegar al 40% de los votos requeridos para quedarse con la victoria en primera vuelta, también es cierto que existe entre un 25% y un 35% de indecisos que, si se dividen proporcionalmente entre los candidatos, no causarían extrañeza que la carta del Frente Amplio (FA) llegue a esa cifra.

Por ejemplo, la encuesta Signos da cuenta que si las elecciones fueran este domingo, Rodrigo Mundaca obtendría un 27,6% de los votos. Por su parte, los que dicen tener dudas o desconocer a todas las cartas suman 28,8%. Y es justamente ahí donde se podría definir la carrera por la Gobernación Regional de Valparaíso.

Pero también hay que poner sobre la mesa el daño que le está haciendo a la derecha la dispersión de votos que generan Francesco Venezian, María José Hoffmann y Manuel Millones. Otro factor a tener en cuenta es que justamente en la última elección de este tipo, la de mayo de 2021, la de Valparaíso fue una de las pocas regiones que no tuvo segunda vuelta para elegir a su Gobernador. Esto, a pesar de que la izquierda tenía un candidato mucho más competitivo como lo era Aldo Valle; y que la derecha presentó una carta única, como lo fue Manuel Millones, quien hoy se repite el plato.

Rodrigo Mundaca en la pasada elección obtuvo un 43,71%, Manuel Millones 23,73% y Aldo Valle 19,99%, mientras que los otros candidatos no superaron los dos dígitos, como Marco Oyadenel (6,39%), Ricardo Georges (4,10%) y Luis Aravena (2,09%). Eso sí, sólo hubo 682.667 votos válidos; en cambio ahora se espera al menos el doble.

Dos son los expertos electorales que respaldan la tesis de que Mundaca se quedaría con la victoria en primera vuelta el fin de semana del 26 y 27 de octubre. Pepe Auth (también ex Diputado) pronostica que en Valparaíso (al igual que en Magallanes y Los Ríos) "hay una amplia opción de que los actuales gobernadores mantengan la supremacía y se impongan en la primera vuelta". Otro de los que respalda esta tesis es Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo, quien afirma que "en las regiones donde posiblemente no exista una segunda vuelta son la Metropolitana y la de Valparaíso. En ambos casos la izquierda va con un candidato y la derecha va con varios".

EXPERTOS LOCALES Y LAS CHANCES DE MUNDACA

Puranoticia.cl tomó contacto con la doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar (UVM). En su opinión, "es muy complejo el escenario del punto de vista de las proyecciones porque hay un alto porcentaje que no está planteándose respecto al voto. Es decir, no se pronuncia, no sabe o votará en blanco o nulo; y ese porcentaje puede ser determinante, por ejemplo, para que Mundaca gane en primera vuelta o definir quiénes pasen a segunda vuelta".

"Es arriesgado hoy día. Quizás el ambiente nacional da cuenta hasta dónde van a poder hacer campaña con tranquilidad las candidaturas, porque la población está termeada con tanta información y con mucha crudeza además, que finalmente lo que guarda relación con los candidatos y candidatas no está siendo tema, y eso puede mantener a ese porcentaje sin conocimiento hasta el último momento", añadió.

En tanto, el académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, sostuvo a Puranoticia.cl que "Rodrigo Mundaca es un candidato competitivo, pero no podemos ir más allá por tres razones: no tenemos claridad del impacto del voto obligatorio; basta un escándalo para que un candidato suba o baje, y la fragmentación opositora ayuda a generar un nivel de liquidez muy importante; y está el problema que la estructura de elección de Gobernador, al permitir un triunfo con 40% de los votos, hace que no sea imposible que un candidato con apoyo sectorial consolidado, como Mundaca, lo pueda conseguir".

Además, el experto añadió al respecto que "con estas tres variables abiertas, decir que pueda o no pueda, es especulación libre. Pero a las dos semanas de las elecciones podremos comenzar a tomar posturas más taxativas y definitivas, pero a un mes de las elecciones es sólo un acto de voluntarismo".

LAS OTRAS ENCUESTAS

Tomando también como referencia la encuesta Signos, la carta de Chile Vamos se queda con el segundo lugar de la votación, con 13,8%; seguida del Consejero Regional respaldado por el Partido Social Cristiano, con 9,7%. El tercero de la derecha sería el abanderado de los Republicanos, que obtendría 8,6% de los votos.

Distinto es lo que exhibe la encuesta IVR, que a pesar de darle el primer lugar a Rodrigo Mundaca con 32,59% de los votos, su más cercana perseguidora es María José Hoffmann, quien obtiene la importante cifra de 22,83%. En tercer lugar aparece Francesco Venezian, con 10,64%; mientras que Manuel Millones entra en cuarto lugar, con 5,51% de las preferencias por la Gobernación Regional.

Por su parte, la encuesta Partner revela que Rodrigo Mundaca se queda con el primer lugar, gracias a los 32,92% de los votos; seguido por María José Hoffmann con 18,87%. En el tercer puesto aparece Francesco Venezian, con 17,93%. Luego, con 13,61% entran los que dicen "No tenerlo decidido aún". El cuarto lugar entre los candidatos es de Manuel Millones, quien se queda con 9,67%.

EL FACTOR MILLONES Y SUS CAUDILLOS

Si bien, Manuel Millones aparece como la cuarta opción en casi todas las encuestas, y tercero como las opciones de derecha, lo cierto que este “outsider” político nunca ha sido beneficiado por estos sondeos. No olvidar que él mismo dijo en El Mercurio de Valparaíso este martes que "no confiaba” en la encuesta de la Universidad del Desarrollo (UDD) porque está relacionada al hijo de Joaquín Lavín.

De hecho, según la encuesta Panel Ciudadano (de la UDD), el Consejero Regional aparece en el cuarto lugar de las posiciones para quedarse con la Gobernación de Valparaíso, con sólo 7%; muy lejos del 30% de Mundaca en el mismo sondeo.

No obstante a aquello, Millones tiene bolsones de votos difíciles de cuantificar en un sondeo de estas características. Por ejemplo, es irrefutable la fuerza que el actual Core tiene en los cerros de Viña del Mar y de Valparaíso. De hecho, no hay dirigente vecinal que no lo conozca. Sumado a aquello –y también difícil de evaluar– es qué significa realmente que Iván Poduje –el candidato a Alcalde de Chile Vamos por Viña del Mar– lo apoye directamente. Y es que el arquitecto descartó apoyar a Hoffmann, pese a ir a un par de eventos con ella y decir en el mismo El Mercurio de Valparaíso que apoya a Manuel Millones y que él era su candidato a Gobernador Regional.

Los otros "caudillos políticos" que apoyan a Manuel Millones y que demuestran la transversalidad de sus votos los tiene en Quillota y en La Calera. En la capital provincial, quien está haciendo campaña con él es el doctor Luis Mella; mientras que en la ciudad cementera quien lo hace es Eduardo Martínez, dos ex DC que se suman al ex gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, en Quilpué. Cada uno de estos bolsones no son menores y eso genera una mayor incertidumbre de cuál realmente será la posición que ocupará Millones en esta elección y si aquello le alcanzará para dar el gran golpe a la cátedra y ganarle a María José Hoffmann y a Francesco Venezian.

EL MÁS COMPETITIVO EN SEGUNDA VUELTA

Dos son las hipótesis que se manejan en caso de que hubiera segunda vuelta en la Quinta Región: la primera, que si esto sucede, es la derecha quien ganará, independiente de quién sea el candidato que avance al balotaje. Las razones son dos: la primera, la baja aprobación del Presidente Boric y su Gobierno; y la segunda, la fuerza de Evelyn Matthei en las encuestas. Sin embargo la imagen de Michelle Bachelet, despreciada hasta hace algunos meses, hoy cobra mayor relevancia. De hecho, ya sobrepasó a José Antonio Kast en las encuestas y eso podría generar mayor competencia en segunda vuelta... aún así, la derecha llevaría mayor ventaja en este supuesto.

Dilucidado aquello, hay que ver quién sería el candidato más competitivo. Y aquí es donde la encuesta Panel Ciudadano muestra algo difícil de entender, ya que ubica a Venezian 5 puntos por encima de Hoffmann en primera vuelta. No obstante, al medir escenarios de segunda vuelta, es la carta de Chile Vamos quien aparece como más competitiva en comparación con la figura del Partido Republicano.

Si bien, tanto Hoffmann como Venezian se quedarían con un 24% en caso de avanzar a segunda vuelta, el resultado de Rodrigo Mundaca sería mejor en caso de enfrentar a la figura de Republicanos, con 40%, mientras que ante la carta UDI lograría 39%.

No hay que olvidar que, sin encuestas de por medio, la propia María José Hoffmann se autoproclamó como "la carta más competititva" con miras a la Gobernación Regional, argumento con el que, además, logró bajar a Luis Pardo, el mismo que hoy le juega "en contra" en el interior de la región. Lo claro es que, de haber segunda vuelta, no daría lo mismo quién pase a esta instancia, ya que no todos parecen ser lo mismo para la derecha y claramente habrían cartas más competitivas que otras.

Con menos de un mes para las elecciones, los candidatos al máximo puesto regional comienzan a acelerar la marcha y a poner los dos pies y el alma en las calles, buscando darse a conocer ellos, sus nombres y sus propuestas, buscando convencer a un electorado que, al menos según las encuestas, tiene un alto porcentaje de indecisos que, bien, podrían inclinar la balanza a favor de Rodrigo Mundaca, el principal favorito; dar alguna gran sorpresa imprevista; o hacer que la dispersión de votos de la derecha se transformen en un gran conjunto en segunda vuelta y lisa y llanamente arrasen.

PURANOTICIA