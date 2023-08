Limache se queda sin su tradicional «Fiesta de la Chilenidad» tras rechazo del Concejo a licitación propuesta por el Municipio

Si bien, el feriado de Fiestas Patrias es una fecha largamente esperada por todos los chilenos, lo es aún más en Limache, comuna que tiene en su «Fiesta de la Chilenidad» a uno de los principales íconos de las celebraciones 'dieciocheras' en la región de Valparaíso, recibiendo a un total de 25 mil personas en el estadio municipal.

La importancia de la actividad que año a año se efectúa en el estadio Ángel Navarrete Candia de Limache radica en que en ella se confluye lo más destacado del mundo rural y de las costumbres chilenas, tanto a nivel de gastronomía, música y entretención, con juegos infantiles, concursos y espectáculos de humor y canto.

Tomando en consideración esta premisa, caló hondo en la comunidad, en los emprendedores y en la propia administración municipal, el rechazo del Concejo a la propuesta de adjudicación del proceso licitatorio para realizar el evento, el cual –según aseguró la propia casa edilicia– no se llevará a cabo este 2023. Y aunque aún falte un mes para las Fiestas Patrias, los plazos sencillamente no dan para abrir un segundo proceso licitatorio que permita subsanar los problemas detectados.

"Yo lamento enormemente la decisión que tomó el Concejo; primero, porque nos jugamos por tener una fiesta, una tradición que tenemos hace 10 años, y esa fiesta ha posicionado a la ciudad como una de las referentes en las festividades patrias", comentó a Puranoticia.cl el alcalde de Limache, Daniel Morales.

Palabras que complementó diciendo que "al hacer la propuesta, que se ajusta a derecho, y el Concejo manifestar su oposición, lo que se está haciendo en la práctica es rechazar la posibilidad de poder concesionar el recinto para las actividades que se iban a desarrollar entre el 15 y el 19 de septiembre. Encuentro lamentable que se prive a la comunidad, particularmente a ramaderos, fonderos y artistas, de esta festividad que es tan tradicional en nuestra ciudad".

ORIGEN DE LA DISCUSIÓN

Para comprender el tema, vale hacer presente que el Municipio que administra el alcalde RN Daniel Morales dispuso que fuera el Concejo el que propusiera la modalidad en la que se realizaría la fiesta este año, considerando que el 2022 se acabó la concesión. Así surgieron tres opciones: que esté a cargo del Municipio, que fuera la Asociación de Funcionarios Municipales la que la organizara o que hubiera licitación de concesión.

Así es como se decidió por esta última opción, para lo cual se realizó una propuesta en Mercado Público, denominada «Concesión Estadio Ángel Navarrete Fiestas Patrias 2023», a la cual llegó a etapa final sólo un oferente: Francisco Órdenes Miranda, quien presentó una oferta por $26 millones, la cual se discutió en sesión de Concejo.

Por momentos bajo una fuerte tensión, el debate de los ediles se centró en las características de la oferta presentada, apuntando las críticas básicamente a la falta de experiencia para realizar eventos de este tipo, a la seguridad de los asistentes a la fiesta, a los precios y a una anticipada promoción del único concursante.

Fueron básicamente estos puntos los que hicieron que de los cinco concejales presentes en la sesión, cuatro votaran rechazo y sólo una optara por aprobar. En contra de la propuesta estuvieron los ediles Luis Bravo, Joel González, Alexis Ahumada y Álvaro Zamora; mientras que a favor votó Amal Salem. Claudia Arcos, en tanto, se ausentó del Concejo debido a un resfrío, aunque indicó que también hubiera rechazado.

"El Concejo Municipal rechazó la propuesta de la Municipalidad de otorgar, a través de un proceso de licitación, el uso del estadio municipal Ángel Navarrete Candia para la realización de las actividades de celebración de Fiestas Patrias. Por lo anterior, informamos a la comunidad que no se llevará a cabo la tradicional «Fiesta de la Chilenidad» en nuestra comuna", confirmó la casa edilicia de Daniel Morales.

REPAROS

El primero en exponer sus reparos a la propuesta presentada fue el concejal Luis Bravo, quien apuntó básicamente a la experiencia del oferente, quien no logró acreditar la realización de eventos de estas características: "Eso es preocupante para una actividad tan importante en el estadio", manifestó el edil, quien agregó que en este ítem de la licitación el oferente "menciona que no acredita experiencia en eventos masivos".

Por su parte, el concejal Álvaro Zamora condenó que la empresa en competencia difundiera detalles del evento como si ya se lo hubiera adjudicado: "La persona que eventualmente se iba a adjudicar la licitación, comenzó a publicitar con anterioridad los precios, como que había sido informado que se lo adjudicó", subrayó.

El concejal Joel González, en tanto, enfocó su crítica en la seguridad, señalando que "no me queda explícito que se vaya a cumplir con el tema porque no se establece una cantidad estimativa de asistentes y en relación a eso se genera el panorama sobre la cantidad de guardias que la empresa colocará en el evento".

El concejal Alexis Ahumada ahondó en la falta de tiempo para debatir la propuesta presentada y en los valores que cobraría la empresa que eventualmente se adjudicaría el evento: "Hay fisuras que generan incertidumbre. Estamos cerca de Fiestas Patrias, todos queremos que se hagan, pero con estos valores significa traspasar los precios a la empresa que nos va a visitar y eso va a mermar en la asistencia".

Si bien, la concejala Claudia Arcos no participó de la sesión, por ende no votó, aseguró que no todo está perdido: "A pesar de que estoy con un resfrío que me impidió asistir al Concejo, me gustaría informar a los muchos vecinos que me han consultado y decirles que no los hemos dejado sin fiesta, que aún hay tiempo para levantar una nueva licitación y es la invitación que hago al Municipio. Lo que fue rechazado es la licitación que, de asistir, yo también hubiese rechazado".

TENSIÓN ENTRE EDILES

Uno de los momentos más tensos de la sesión tuvo lugar durante la intervención de la concejala Amal Salem, la única que votó a favor de la propuesta. En ese sentido, criticó los argumentos del concejal Luis Bravo, indicando que una segunda propuesta debió haber sido abordada hace mucho tiempo y no a última hora.

También defendió que la adjudicación del evento pase por una licitación pública; esto, debido a los cuestionamientos que hay sobre el Municipio de Limache en relación a los reparos expresados por Contraloría sobre el pago de horas extras.

"Tenemos informes de Contraloría por situaciones en el Municipio, por algunos funcionarios. Por eso es que no podemos hacer otra cosa que no sea una licitación, por la transparencia con la que debemos manejarnos en el Concejo", dijo.

Por último, y con evidente molestia tras oír los argumentos de los cinco ediles presentes en la sesión, el alcalde Daniel Morales solicitó al Concejo "analizar la licitación desde el punto de vista objetivo y legal", agregando que "si hay ilegalidad, voten negativo; pero si es emocional, con aspectos subjetivos, yo pido que lo dejen en ese plano".

Finalmente, la votación se zanjó –como ya se dijo– con cuatro votos en contra y uno a favor, lo que deja sin «Fiesta de la Chilenidad» a Limache, a los vecinos y a los miles de turistas que año a año se dan cita en esta comuna de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA