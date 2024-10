Las movidas de Iván Poduje para desmarcarse de la UDI y María José Hoffmann, y darle su apoyo a Manuel Millones como Gobernador

A pesar de todas las muestras de unidad expresadas en Viña del Mar por la oposición, representada por Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y el Partido Republicano, donde todos dieron sus brazos a torcer en beneficio de la candidatura a la Alcaldía del arquitecto Iván Poduje, lo concreto es que éste no está devolviendo la gentileza con la misma moneda.

Y es que, paulatinamente, todas las cartas que algunas vez sonaron para competir contra la actual alcaldesa Macarena Ripamonti, comenzaron a bajarse, siendo la última –y quizás más rimbombante el de la republicana Antonella Pecchenino–, beneficiando así a este 'outsider' que, desde su independencia, fue inscrito en cupo de Chile Vamos.

No obstante, durante la campaña, el arquitecto de profesión se ha encargado de mantener constantemente a distancia cualquier tipo de vínculo con militantes o políticos asociados a dichas colectividades, al punto de que decidió apoyar para la Gobernación Regional de Valparaíso no a la carta de Chile Vamos, María José Hoffmann; ni tampoco a la de Republicanos, Francesco Venezian; sino que a otro 'outsider', el core Manuel Millones, independiente que compite en cupo del Partido Social Cristiano (PSC).

"Les quiero mandar un saludo a los 80 candidatos de PSC y a mi amigo Manuel Millones. Les deseo el mejor de los éxitos porque necesitamos un trabajo muy mancomunado para poder levantar a nuestra región y a nuestro país del despeñadero donde nos han puesto desde el estallido. Un abrazo grande y muchas gracias por el apoyo que me ha dado el Partido Social Cristiano, su directiva, sus militantes y sus candidatos. Un abrazo a todos. Manuel, éxito y adelante", dijo Iván Poduje a través de un video subido a redes sociales el pasado 10 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Millones (@manuelmilloneschirino)

En concreto, la carta de oposición para la Alcaldía de Viña del Mar argumenta su apoyo a Manuel Millon en el "profundo conocimiento" que el actual Consejero Regional tiene de los problemas que aquejan tanto a la V Región como a Viña del Mar. De igual forma, explicó que lo ha escuchado hablar sobre temas claves como salud y proyectos viales, estando en plena sintonía con sus propias inquietudes.

Respecto al apoyo que Manuel Millones ha recibido de Iván Poduje, explicó en el programa «Cuenta Regresiva», de Puranoticia, que "él me ha visto, me ha escuchado, hablamos de puentes, de consultorios, de alcantarillado, de ordenamiento territorial, hablamos de las zonas de riesgo y hablamos de lo que sabemos y de los dolores de las comunidades (...). Por eso Iván Poduje ha tenido empatía conmigo, porque ve y sabe de lo que requiere Viña del Mar y la región de Valparaíso".

Son justamente estos puntos en común que tienen los que han hecho que Poduje los destaque y, a la vez, repase a la carta de Chile Vamos, María José Hoffmann, por su propuesta de destinar el 50% del presupuesto regional a temáticas de seguridad: "Tenemos una propuesta muy robusta", dijo Poduje, refiriéndose a este eje, señalando que no es éste el único tema en el que los candidatos se deben centrar, sino que también hay otros como puentes y mejoras en infraestructura.

El intento de desmarcarse de Hoffmann y la UDI en general tuvo otro episodio recientemente, cuando el arquitecto apareció en una imagen de campaña junto a la propia candidata a Gobernadora y el ex diputado Osvaldo Urrutia, hoy candidato al Consejo Regional de Valparaíso, en una fotografía que el propio Poduje desmintió que se hayan tomado, sino que sería un montaje en Photoshop.

"Esa foto no la sacamos nosotros, es un Photoshop y se hizo sin preguntarnos. En todo caso, nosotros tomamos otra opción de Gobernador y es pública", dijo el díscolo candidato a la Alcaldía de la Ciudad Jardín en el programa «Not News», que conduce Nicolás Larraín, remarcando aún más la distancia que quiere mantener con las cartas de Chile Vamos, pero en especial de la UDI, quizás con un cálculo político relacionado a los cuestionamientos con los que terminó la administración de Virginia Reginato en la Municipalidad de Viña del Mar a mediados del año 2021, pero también para que no se vuelva a hablar de los acercamientos que el 'outsider' ha mantenido con otroras figuras de la era Reginato en la comuna, como el del ex concejal y ex brazo derecho en el Concejo de la Coty, Jaime Varas, entre otros.

PURANOTICIA