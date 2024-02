Las fake news surgidas tras los incendios: casas azules no se queman, energía dirigida y el dilema de reconstruir o esperar ayudas

Preocupación existía entre los damnificados de los megaincendios en Viña del Mar luego que comenzara a circular fuertemente un rumor que decía que las personas que comenzaran su proceso de reconstrucción por cuenta propia dejarían de percibir las ayudas que el Gobierno ha dispuesto tras la grave emergencia.

Fue tal el pesar que existía entre los vecinos de las partes altas de la Ciudad Jardín que incluso se lo trasladaron masivamente a la propia alcaldesa Macarena Ripamonti, quien no ocultó su molestia ante la propagación de 'fake news' tras la tragedia que le ha costado la vida a 133 personas y que arrasó con alrededor de 6 mil casas.

"Me he encontrado en El Olivar, en Villa Dulce, en Villa Hermosa, Canal Beagle y en Villa Independencia, un relato que me preocupa: muchos vecinos, que son propietarios, dueños de sus casas, tienen miedo a construirse desde una pieza o una habilitación de su casa por sí solos, porque han recibido el rumor de que si construyen no van a ser receptores de las ayudas del Gobierno. ¡Y eso no es real!”, dijo la autoridad.

Y es que los residentes de las zonas siniestradas en la comuna se encontraban prácticamente de brazos cruzados luego de concluir los trabajos de despeje de sus terrenos, pues no sabían si debían continuar con la reconstrucción o esperar que les llegaran las ayudas gubernamentales primero. Finalmente la controversia logró ser zanjada, para tranquilidad de las miles de personas que perdieron todo con el fuego.

"Si usted quiere construir o habilitar un espacio para estar en su terreno, si es propietario o dueño, no piense que por eso no va a ser receptor de las ayudas definitivas", aseguró Ripamonti, luego de dirigirse personalmente a los vecinos de la localidad de Villa Independencia, en la parte alta de la Ciudad Jardín.

Pero ésta no ha sido la única 'fake news' que se ha esparcido por los cerros de Viña del Mar luego de la tragedia. Otra, un tanto más banal, da cuenta que las construcciones de color azul no resultaron alcanzadas por las llamas que dejaron estos megaincendios, situación que –a pesar de la popularidad alcanzada en redes sociales– no tiene ningún argumento que así lo avale. Es más, se han utilizado imágenes antiguas para respaldar esta tesis sin sustento científico.

Y es que a través de redes sociales como Tik Tok o X (ex Twitter), se han viralizado imágenes que muestran una serie de estructuras azules o celestes que lograron resistir el fuego, mientras todo alrededor se ve quemado. Pero lo cierto es que detrás de este viral de internet hay imágenes antiguas que no tienen relación con los lamentables incendios registrados los días 2 y 3 de febrero en Viña del Mar.

De hecho, esta teoría conspirativa ya se había expandido con anterioridad en otra parte del mundo y con otros incendios: ocurrió el año pasado tras una serie de emergencias de gran magnitud registradas en Hawái, Estados Unidos. Y es más: en aquella oportunidad surgió la idea de que estas catástrofes eran provocadas con armas de energía dirigida, las cuales no causaban efectos en construcciones azules.

Según consigna el portal El Desconcierto, la agencia EFE realizó un trabajo de campo para desmentir tales afirmaciones, comprobando que el fuego sí causó serios estragos en estructuras de color azul o celeste, echando por tierra la teoría conspirativa que tanta popularidad ha alcanzado por estos días en las redes sociales. Pero además, también se indica que no hay ninguna evidencia que sugiera que los incendios fueron ocasionados con armas de energía dirigida, tal como también lo indicaban los rumores.

En este afán también se sumó compañía Maxar Technologies, que a través de imágenes satelitales publicadas en su cuenta en X revelan que sí hubo estructuras de color azul que resultaron consumidas por el fuego de los megaincendios en la V Región. En específico, las fotografías comparativas demuestran que al menos en la comuna de Quilpué sí se registró la quema de una construcción azul.

Otra de las noticias surgidas en torno a la tragedia en la región de Valparaíso también dice relación con el origen de los fuegos. Y aunque se ha hablado mucho de que se habrían visto a personas avivando las llamas en diversos sectores, lo cierto es que no hay personas formalizadas por esta situación. No obstante, esta información no obedece empíricamente a una 'fake news' debido a que se estima que efectivamente detrás del inicio del megaincendio hay responsabilidad humana.

De hecho, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) señala a través de un artículo que "el 99,7 % de los incendios se inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por prácticas agrícolas, o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva".

Finalmente, el físico e investigador para la paz, de la U. Técnica de Dortmund, el alemán Jürgen Altmann, explicó sobre la teoría de los incendios provocados por energía dirigida que "serían bastante grandes (las armas) y se transportarían en una furgoneta, un camión o un avión de tamaño mediano. Esta sería una forma muy complicada y costosa de provocar un incendio forestal".

Como siempre se ha indicado tras surgir noticias falsas o rumores que pueden llevar a engaños, el llamado es a informarse a través de organismos e instituciones oficiales y no dejarse llevar por lo que alguien escuchó o leyó en redes sociales, menos ahora en tiempos donde las 'fake news' están a la orden del día, sin ayudar en nada.

PURANOTICIA