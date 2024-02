Siguen las fake news en Viña: Damnificados acusan que fueron advertidos de que si construían no recibirían ayudas del Gobierno

Con profunda molestia, vecinos de diversos sectores de la parte alta de Viña del Mar, zonas que fueron arrasadas por los incendios del pasado 2 y 3 de febrero, denunciaron que han recibido una serie de advertencias relacionadas a que si vuelven a construir en dicho sector quedarán sin los beneficios que entrega el Gobierno.

No obstante, se trata de información falsa, la cual fue desmentida por la propia alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, tras enterarse de boca de los propios damnificados de esta tragedia que enlutó a la región de Valparaíso y al país entero.

"Me he encontrado en El Olivar, en Villa Dulce, en Villa Hermosa, Canal Beagle y en Villa Independencia, un relato que me preocupa: muchos vecinos, que son propietarios, dueños de sus casas, tienen miedo a construirse desde una pieza o una habilitación de su casa por sí solos, porque han recibido el rumor de que si construyen no van a ser receptores de las ayudas del Gobierno, y eso no es real”, dijo la jefa comunal.

La autoridad se refirió a esta situación que mantenía totalmente preocupados y de brazos cruzados a los vecinos de los sectores afectados, quienes no sabían si debían continuar adelante con las construcción o esperar las ayudas del Ejecutivo.

En ese sentido, la alcaldesa Ripamonti precisó que "hoy está la ayuda temprana para habilitar los bonos de acogida, también en las viviendas de emergencias, si son necesarias, y en el caso de los grupos prioritarios también en la posibilidad a servicios de hospedaje por hotelería. Eso es lo que está por ahora”.

Desde el sector de Villa Independencia, la autoridad comunal concluyó reiterándoles a los residentes viñamarinos damnificados que "si usted quiere construir o habilitar un espacio para estar en su terreno, si es propietario o dueño, no piense que por eso no va a ser receptor de las ayudas definitivas".

PURANOTICIA