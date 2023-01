Las dudas que deja en el mundo científico la falla de Marga Marga y los eventuales peligros ante un terremoto en Viña del Mar

Un trabajo de recopilación de datos efectuado por dos alumnos y un profesor de la carrera de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) puso nuevamente en la palestra las características que tendría la falla geológica de Marga Marga, ubicada en la comuna de Viña del Mar, entre el sector oriente de El Salto y el sector costero del Muelle Vergara, atravesando toda la población Vergara.

Según el documento, esta falla se vincula a los tres grandes terremotos que ha sufrido la comuna durante los últimos 120 años: el de 1906 en Valparaíso, el de 1985 en San Antonio y el de 2010 en Cobquecura, los cuales causaron serios daños estructurales en edificios de gran altura ubicados precisamente en la superficie de donde se emplaza esta pequeña placa de 5 kilómetros de ancho por 48 kilómetros de largo.

Además, los estudiantes y el profesor de la Usach indican en el trabajo que hacia la zona oriente de Viña del Mar, a 10 metros de profundidad, se encuentra enterrada una antigua laguna, con arcilla plástica y fangos orgánicos, lo que contribuye a la amplificación sísmica. De igual forma, a 30 metros de profundidad está el lecho rocoso del valle, que también influye en la amplificación de la onda sísmica.

En base a esta información, el documento se centra en abordar los peligros de materializar obras civiles en la superficie de la falla de Marga Marga, zona altamente residencial de la Ciudad Jardín. Y más aún, luego que el terremoto de 2010 le inyectara fuerza a la tesis que indica que al momento de que un gran sismo afecte a la zona influenciada por la falla, se provocaría un aceleramiento en el sector, generando daños más cuantiosos en el suelo y en las estructuras construidas sobre él.

Además, se habla de tres factores a la hora de pensar en los daños que un megasismo podría ocasionar en la zona: la amplificación de la cuenca; la amplificación de material depositado en la cuenca y desplazamiento de la falla en profundidad. Es justamente esto último lo que –afirman– debe tomarse en cuenta a la hora de diseñar o ejecutar obras civiles en el plan de Viña, pues se vería afectado por la amplificación sísmica, tal como se demostró en los terremotos de 1985 y 2010.

¿ES UNA FALLA?

A la luz de todos estos antecedentes, Puranoticia.cl tomó contacto con Marco Cisternas, profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quien explicó los alcances de esta situación, poniendo en duda incluso que la de Marga Marga se trate de una falla geológica.

En primer lugar, hay que explicar que una falla es una especie de trizadura en un bloque de roca de mayor magnitud (similar a cuando un vaso se rompe y cuya trizadura representaría a la falla). Pero esta trizadura se sabe que existe sólo cuando durante un evento sísmico ésta rompe, es decir se mueve una cara encima de la otra.

En ese sentido, el profesional indicó que "el problema que existe con la supuesta falla de Marga Marga es que no ha habido un evento que muestre un escalón o desplazamiento. Entonces hay dos posibilidades: que no exista la falla o que sea una falla ciega, es decir que no tiene expresión en superficie, que está más profunda, entonces no generan deformación en la superficie, que es donde vivimos nosotros".

A favor de que sea una falla juega la geografía de Valparaíso y Viña del Mar, cuyos cerros y quebradas tienen un alineamiento noroeste-sureste (como si las manecillas del reloj marcaran las 10:25). En el caso de la Marga Marga, desde el Sporting Club hacia el oriente (en dirección a Quilpué) toma esa misma dirección, lo que hace pensar que podría tratarse efectivamente de una falla.

"Es probable que sea una falla, pero no tenemos cómo probarlo con algún instrumento que mida que lo sea porque la roca está pegada una con otra, porque cuando hay un terremoto una roca se desplaza respecto a la otra, que es lo que llamamos ruptura de falla", añadió el académico de la PUCV.

¿ESTÁ ACTIVA?

La segunda interrogante que plantea Marco Cisternas dice relación con el hecho de saber si –de existir– se trata de una falla activa o de una falla inactiva. Los geólogos consideran que una falla o un volcán es activo cuando ha tenido terremotos o erupciones al menos una vez durante los últimos 10 mil años.

No obstante, el experto cuenta que a pesar de que no haya tenido actividad en ese periodo de tiempo, de igual forma se podría activar debido a que la placa de Nazca, que es este gran bloque que comienza en Colombia y termina en la región de Aysén y que se va moviendo por debajo del continente va trizando la capa superior; entonces, "una falla que no tuvo actividad en 10 mil años, puede activarse".

Es justamente esto lo que hace que los peligros de la presunta falla geológica de Marga Marga disminuyan para los residentes en la población Vergara de Viña del Mar: "Puede ser que, en caso de existir, no se haya movido los últimos 10 mil años, entonces eso nos baja la amenaza, porque si no ha estado activa en 10 mil años es difícil que ocurra justo ahora en estos 500 años de historia escrita. Puede ser, pero es difícil", aclaró el profesor de Historia y Geografía.

EL SUELO DE VIÑA Y VALPARAÍSO

El trabajo efectuado por los dos estudiantes y un profesor de la U. de Santiago da cuenta que los daños ocasionados en los edificios y otras estructuras de la población Vergara de Viña del Mar fueron ocasionados por el trabajo de amplificación de las ondas sísmicas en la falla Marga Marga tras los terremotos de 1906, 1985 y 2010. Sin embargo, a juicio de Marco Cisternas, se trata de una interpretación equivocada.

"Estos edificios colapsaron por la característica del suelo, que es muy malo", precisa el profesional, aclarando que el estero de Marga Marga se ha movido de norte a sur con el paso de los años, hasta que el humano lo confinó hacia el sector que hoy conocemos. "Se ponen murallas al estero, al lado del Casino, se rellena parte de la población Vergara y se empieza a construir, pero son sedimentos blandos", dijo.

Lo mismo ocurre con lo que antiguamente era el estero Las Delicias, hoy confinado en el subsuelo de la avenida Argentina, cuya desembocadura se movió en distintas direcciones, dejando sedimentos blandos en todo el barrio El Almendral, donde incluso se encuentra el Congreso Nacional. "Cuando tú ves los efectos del terremoto de 1906, estos están asociados a estas áreas donde estuvo el estero moviéndose", añadió.

También afirmó que "lo que ocurrió en los edificios de Viña del Mar fue producto del material, porque la ciudad está sobre una planicie arenosa con algunos depósitos de fango incluso en la parte más profunda. Lo mismo Valparaíso".

FALLA DE SAN RAMÓN

A diferencia de la eventual falla de Marga Marga, la falla de San Ramón –ubicada en la zona oriente de la región Metropolitana– sí tiene publicaciones científicas que hablan de su actividad en los últimos 10 mil años. En ese sentido, el profesor del Instituto de Geografía de la PUCV asegura que las ondas sísmicas de un eventual terremoto en esta zona ocasionaría graves daños en Santiago.

Pese a ello, explica que "ahora en Chile, producto que se está metiendo la placa de Nazca, es difícil que no haya actividad en las fallas corticales, es decir, lo más probable es que haya pero no sabemos la recurrencia, cada cuánto tiempo se mueve". Esto, a diferencia de la megaplaca, que se mueve y cada 10 o 20 años origina un terremoto de mayor magnitud en territorio nacional.

TSUNAMIS

Consultado respecto a si –en caso de existir y ser activa– la falla de Marga Marga podría potenciar un tsunami, Cisternas explicó que por más que tuviera una proyección hacia el mar, estos se originan en la placa de Nazca, lo que no significa que no pueda generar un maremoto menor en las costas de la región de Valparaíso.

"Eventualmente la falla de Marga Marga puede tener una proyección debajo del mar, pero nunca va a ser una proyección tan grande como toda la de subducción (placa de Nazca), que está toda metida bajo el mar, a 80 kilómetros de distancia desde la costa y está metida en una fosa. Y eso, cuando se despega, golpea al fondo del mar en una gran cantidad", comentó el académico.

Una situación así fue la que se registró durante el cambio de mando presidencial del 11 de marzo de 2010, cuando un sismo en la falla de Pichilemu, que tiene proyección hacia el mar, originó un tsunami de 2 o 3 centímetros de altura en la zona. "Si se proyecta la falla Marga Marga al mar, si eventualmente existe y está activa, sería un tsunami menor porque estas fallas no son tan masivas como la megafalla de la zona de subducción", concluyó.

