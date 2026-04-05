Laja: Confirman muerte de trabajador tras accidente en planta de la CMPC

Durante la jornada de este domingo, se registró el fallecimiento de un operario en las dependencias de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) situadas en la comuna de Laja, región del Bío Bío. El hallazgo del cuerpo se produjo horas después de que la firma alertara sobre el extravío del trabajador durante las primeras horas de la mañana.

A través de una declaración inicial, la papelera dio cuenta de la desaparición de quien cumplía funciones como primer oficial de la máquina 12. En dicha instancia, la organización manifestó que “nuestros equipos están realizando todas las acciones necesarias para ubicarlo, siguiendo los protocolos internos del caso”.

Luego de desplegar diversos rastreos por el recinto industrial en el marco de este protocolo, se terminó por constatar la muerte del funcionario. Según los datos preliminares obtenidos por Radio Bío Bío en Los Ángeles, el hecho se originó a raíz de un accidente de carácter laboral con consecuencias fatales, donde la víctima habría caído accidentalmente al foso de una de las maquinarias de la planta.

Posteriormente, CMPC emitió un segundo pronunciamiento oficial para ratificar el deceso. En el documento, detallaron que el afectado “se desempeñaba como primer oficial de la Máquina Papelera 12 y contaba con 19 años de experiencia en la empresa”, precisaron desde la compañía.

La empresa expresó su compromiso de brindar apoyo a los familiares, cercanos y colegas del trabajador ante la tragedia. Asimismo, indicaron que se encuentran “colaborando con las autoridades respectivas y realizando las tareas correspondientes para determinar, a la mayor brevedad posible, las causas del trágico hecho”.

Producto de la emergencia, efectivos de Carabineros y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron hasta las instalaciones de la CMPC en Laja para iniciar las pericias de rigor y esclarecer las circunstancias del suceso.

PURANOTICIA