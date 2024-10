La realidad del otro Viña: En Parcela 11 deben "pinchar" cañerías para beber agua y aún esperan limpieza de pozos sépticos

Jennifer Leiva (48 años) es una madre, abuela, dirigente social hace 26 años, Técnico de nivel superior en Salud, hija de pastores evangélicos y candidata a concejala de uno de los siete comité que quedan en Parcela 11, antiguo campamento de la parte alta de Viña del Mar, que pese a algunas soluciones habitacionales de reubicación que se les han dado, sigue creciendo y creciendo en cantidad de habitantes, pero no en soluciones sanitarias, lo mínimo para una vida digna.

Este asentamiento nació como campamento en el año 1997 y se constituyó en la actualidad como una de las tomas de terrenos más grande de Chile, bajo una condición de ilegalidad en la que sólo cuentan con el servicio de la luz y la electricidad -algunos-, pero sin agua potable y red de alcantarillados.

Estos días comenzaba la urbanización de otro campamentos emblemáticos de la Ciudad Jardín y del país, Manuel Bustos. Además, sobre otro popular campamento de Viña del Mar, Felipe Camiroaga, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, determinó reconsiderar el plano de loteo presentado por las familias otorgando una recepción provisoria de este loteo, de acuerdo a la ley 20.234, que establece los procedimientos de saneamiento y regularización en esta materia, por lo que entonces los habitantes de uno de los comités de Parcela 11 se preguntan... ¿y nosotros?

Lo que ha estado ocurriendo en Parcela 11 es un crecimiento importante los últimos años y cero soluciones reales en materia sanitaria, algo vital para cualquier ser humano. Cuando se van algunas familias con subsidios a otro lugar, o incluso cuando entregaron, por ejemplo, el conjunto habitacional Villa Cumbres de Chile, en 2016 no todos los vecinos se fueron para allá, y una vez que los que dejaron el campamento se trasladaron a sus nuevos hogares, llegaron otros a tomar esos terrenos.

MÁS DE 560 FAMILIAS EN PARCELA 11

Parcela 11 es uno de los campamentos más grandes y antiguos de Viña del Mar, comuna que a su vez tiene el triste récord de ser la con más asentamientos irregulares de la Región de Valparaíso, la que a su vez es la zona del país con más campamentos. Sólo este campamento registra la cifra de unas 560 familias habitando allí.

Por ejemplo, de acuerdo al último catastro de Techo de 2023, en Viña del Mar habían 99 campamentos y más de 10 mil familias en ellos, mientras que en la Región de Valparaíso hay 280 campamentos, un aumento de un 24% respecto del año anterior. Pero esto parece haber crecido de manera importante este 2024, de acuerdo al Catastro del Ministerio de Vivienda Y Urbanismo: 374 campamentos en la Región este año de 1.474 a nivel nacional, 118 asentamientos irregulares más que en la medición anterior hecha por el organismo estatal en 2022, lo que significa un 46% de aumento.

En los distintos comités que quedan en este campamento luchan a diario por un lugar digno para vivir. Uno de ellos es Villa Horeb, organización que no tiene ni agua potable ni alcantarillado y que se las han tenido que ingeniar para sobrevivir día a día.

"No hay agua potable oficialmente pero nos conectamos a una cañería... Hace tres semanas se tapó y nos quedamos sin agua por tres días. Le pedimos a la municipalidad camión aljibe pero no llegaron, al final se pudo solucionar con ayuda de otros", cuenta Jennifer Leiva.

44% A NIVEL NACIONAL "PINCHA" CAÑERÍAS EN CAMPAMENTOS

A nivel nacional existe un 44% de familias en campamentos en el país que accede a agua potable mediante el “pinchado” de la red pública y un 30% mediante camiones aljibe. Un 34% está conectado a una fosa séptica y un 33% a una letrina o pozo negro.

“Antes nos abastecíamos con agua de la municipalidad, que nos traía camiones, aljibes, pero después todos nos conectamos a la red de agua potable, hace diez años. Yo me conecté cerca de las últimas personas, porque hice todo mi intento para conectarme legalmente, pero hay que tomar agua limpia… Tengo correo de respaldo, pero no tuve opción porque lógicamente hay una ley que dice que tiene que ser propietario, entonces, bueno, yo me conecté y los vecinos casi todos se conectaron al mismo tiempo, porque ya era terrible el tema de los camiones que a veces no pasaban o el agua venía demasiado sucia, entonces eso generaba bastante complicación en la salud de las personas”, recuerda Jennifer sobre cómo comenzó todo.

PROBLEMAS CON POZOS SÉPTICOS: "ES INDIGNO"

Pero la situación es más compleja, porque los problemas sanitarios que arriesgan son altos. "Ahora tenemos problemas con los pozos sépticos, están llenos y por más que hemos pedido que venga el camión a limpiarlos, no viene. Esto es indigno", relata Leiva, quien muestra a Puranoticia.cl los innumerables WhatsApps en los que clama al encargado municipal para que les mande un camión para limpiar sus pozos.

Y no sólo tienen problemas con el agua, aunque ése es el que más les preocupa. “Han habido varias tomas más arriba que son de personas extranjeras, incluso con algunas personas que se tomaron nuestras canchas, nos dejaron sin canchitas, sin los lugares que nosotros teníamos de esparcimiento”, confiesa Leiva.

La también candidata al Concejo Municipal por Amarillos por Chile, quien no está haciendo campaña porque “no hay plata para eso”, explicó también lo que ha estado pasando con el campamento que ha generado un aumento de personas y las otras dificultades que eso acarrea.

“En el año 2009, un grupo de familias de acá de la Parcela, algunos dirigentes, tomaron otro camino. Cuando yo dejé encaminado el tema que la alcaldesa Reginato se había comprometido con nosotros a que nos quedábamos acá en el sector, yo dije ‘ya está mi trabajo, mi tarea hecha’, porque eso era lo que yo quería conseguir, y no visualicé en la otra parte, que fueron unos dirigentes que dijeron no, vamos, se están demorando mucho, así que vamos al proyecto de las casas. Y ese proyecto yo creo que fue una equivocación, porque la mayoría de la gente de Parcela 11 no se trasladó finalmente a ese proyecto, entonces, al no trasladarse, la toma continuó igual porque se tomaron nuevamente los terrenos de las personas que se habían ido… volvimos de cero nuevamente”, relató.

SERVIU ESTÁ DEFINIENDO "ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE RADICACIÓN"

Por eso, exclama que “la autoridad no nos ha tomado en serio, porque políticamente no se ha hecho nada. O sea, el director de Serviu en una reunión del año pasado me dijo que íbamos a tener un comienzo de trabajo en 2024, y hasta el día de hoy todavía no vemos ninguna solución, no vemos ningún proyecto de urbanización. Y no sé si pase, si están colapsados con el tema de la reconstrucción, pero nosotros también venimos esperando desde antes incluso”.

De acuerdo al Serviu, está en carpeta abordar la problemática de la ubicación y reubicación de las familias.

Consultados por Puranoticia.cl, desde Serviu Valparaíso se informó que "en el Campamento Parcela 11 efectivamente existen completos planes de regularización y su situación se encuentra en proceso de revisión y definición de la estrategia de intervención de radicación".

Además, indicaron que "como servicio, se están sosteniendo mesas de trabajo junto a la Municipalidad de Viña del Mar y la Seremi de Vivienda, para definir acciones a realizar junto a las familias, considerando desde siempre la participación de ellas en la solución habitacional del campamento".

El Municipio de Viña del Mar no respondió las consultas de este medio, mientras que al ser consultados en Esval indicaron que no pueden referirse porque el sector no es cliente de la empresa sanitaria.

PURANOTICIA