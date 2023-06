La realidad del nuevo Hospital de San Antonio: En julio sólo se habilitará el consultorio de especialidades y 63 camas básicas

En el marco de la grave crisis producto del aumento de las enfermedades respiratorias en nuestro país, lo que ha significado la muerte de tres bebés en la región de Valparaíso, una de ellas Mía, de tan sólo 2 meses, que perdió la vida esperando una cama crítica en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, este centro asistencial se ha convertido en una especie de ícono del problema debido a la demora en su apertura.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2022, la empresa Moller & Pérez-Cotapos, a cargo del proyecto «Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio», informó el término de la obra. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2022 se firmó el acta de recepción provisoria, pero con observaciones. Finalmente, el 17 de abril de 2023 la firma ingresó una nueva carta pidiendo la recepción final de obras, ya con dichas observaciones subsanadas. Dos meses después, el recinto sigue sin funcionar.

CONFORMAN COMITÉ

Bajo este contexto, el Ministerio de Salud acordó junto a autoridades del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) y del propio Hospital Claudio Vicuña, crear un Comité de Puesta en Marcha Anticipada, con el objetivo de adelantar la apertura de algunos espacios de atención y, de alguna manera, contribuir en el combate a la grave crisis respiratoria que se vive en el país y que promete tener su peak entre los meses de julio y agosto, en plena temporada invernal en Chile.

Para conocer más detalles acerca de esta iniciativa, Puranoticia.cl tomó contacto con el director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Fernando Olmedo Jiménez, quien explicó el trabajo que se está realizando actualmente para poner en marcha parte de los servicios que ofrecerá el nuevo Hospital Claudio Vicuña, tomando en cuenta que luego de recibida la obra se iniciaron inmediatamente las gestiones para conseguir las autorizaciones sanitaria y de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

"Dada la contingencia que estamos viviendo y ante la necesidad de poder habilitar nuevos espacios de atención, se planificó y se dispuso la creación de un Comité de Puesta en Marcha Anticipada del Hospital Claudio Vicuña, que involucra el trabajo de un equipo de profesionales, fundamentalmente del área clínica y directiva del Hospital y del Servicio de Salud, con participación de un representante de inversiones del Ministerio de Salud, para facilitar los recursos", comenzó explicando Olmedo.

APERTURA ESCALONADA

Este nuevo trabajo impulsado por el Minsal, el SSVSA y el propio Hospital, ha derivado en la confección de una nueva Carta Gantt, la cual permitirá en julio una apertura anticipada sólo de áreas más básicas del nuevo recinto; esto, teniendo en cuenta que aún no se dispone del equipamiento necesario y, sobre todo, del recurso humano que permita atender el viejo y el nuevo Hospital Claudio Vicuña.

"Nos pone circunstancias de poder aperturar áreas más básicas, en el entendido que no disponemos hoy del recurso humano para atender a ambos hospitales en paralelo, sino que en el área más crítica tenemos que hacer otro tipo de gestiones para poder resolver", continuó su reflexión el Director del Servicio de Salud.

En específico, la apertura anticipada del nuevo Hospital Claudio Vicuña contempla abrir durante el mes de julio el consultorio de especialidades, para que los pacientes puedan ser citados y atendidos en los box del nuevo espacio; además de disponer de 63 camas básicas, dando respuesta de esta forma a la necesidad de contar con un mayor volumen de atención en los servicios clínicos del centro asistencial sanantonino.

FUNCIONAMIENTO PLENO

En cuanto al resto de los servicios, el director del SSVSA, Fernando Olmedo, explicó que "de manera escalonada iremos abriendo otros espacios que permitan descongestionar las urgencias pediátrica, adulta y gineco-obstétrica, además de las áreas más críticas como las UCI, porque esto requiere no sólo equipamiento, sino que también personal calificado para atender estos espacios".

La Carta Gantt original ponía como horizonte el mes de diciembre para que estuviera en pleno funcionamiento el centro asistencial sanantonino; esto, en el entendido de que hay equipamientos que están licitados y adjudicados, pero que aún no llegan. En ese sentido, Olmedo aseguró que "el equipamiento y el recurso humano es lo más crítico", por lo que hay que generar las condiciones para contar con el recurso humano de especialidad en las áreas críticas que tendrá este nuevo hospital.

"En diciembre estaríamos en condiciones de tener casi la totalidad de las áreas disponibles. Nunca al 100% porque usted entenderá que un edificio nuevo debe tener varios procesos de revisión, mejoras y articulación. Pero dentro de este año, en diciembre, estará a más del 90% y esperamos en los meses siguientes tenerlo en funcionamiento pleno", subrayó el directivo del Servicio de Salud.

POSIBLES DIFICULTADES

El mecanismo que se aplicará será similar al que en su momento se ejecutó en el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, que en el contexto del Plan Covid-19 del Ministerio de Salud, abrió anticipadamente sus puertas para la atención de pacientes sospechosos y con diagnóstico positivo de Covid-19 el 28 de abril de 2020. Con el paso de los meses, distintas unidades y servicios comenzaron el éxodo del antiguo al nuevo edificio, dejando para el final a las áreas clínicas del quinto piso.

Si bien, en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca no se trató de una puesta en marcha anticipada, sí hubo una apertura escalonada de sus servicios. Y es que recién a cinco meses de incluso ser inaugurado por el entonces presidente Sebastián Piñera, el recinto de calle O'Higgins comenzó a recibir primero a pacientes en el consultorio de especialidades y en otras unidades de atención básica; para dar inicio meses después a la habilitación completa del establecimiento quillotano.

Ambos procesos no estuvieron exentos de dificultades, tal como recordó el director del SSVSA, Fernando Olmedo, quien dijo a Puranoticia.cl que "toda apertura anticipada no está exenta de dificultades que se van presentando. Al ser una apertura anticipada, esperamos también disponer de los equipos necesarios, profesionales del área de mantención, para ir resolviendo circunstancias que eventualmente se pudieran suscitar".

Por ello, insistió que lo que se va a abrir primero serán esencialmente box de consultas, por lo que ante la posibilidad de que existan algunos problemas de manejo o de equipamiento de instalaciones, afirmó que "el riesgo es menor".

CRÍTICAS PARLAMENTARIAS

Tras el sensible fallecimiento de la pequeña Mía, bebé de 2 meses que esperaba por una cama crítica en el Hospital de San Antonio, el diputado por la zona, Hotuiti Teao, acusó "negligencia" relacionado a la demora para habilitar el nuevo centro asistencial; esto, considerando que en abril se subsanaron las observaciones. De hecho, el parlamentario (Ind.-Evópoli) propuso la idea de crear una Comisión Investigadora en la Cámara.

"Resulta increíble que en medio de una crisis de salud por falta de camas debido al virus sincicial, que lamentablemente cobró la vida de una lactante de 2 meses hace pocos días, aún no se ponga en marcha este recinto. Estamos hablando de vidas que podrían haberse salvado si las autoridades hubiesen actuado a tiempo y de manera eficaz, ante la llegada de este virus que todo el mundo sabía que podría saturar al sistema generando las complicaciones de las que hoy somos testigos", dijo Teao.

Consultado por esta situación, el director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Fernando Olmedo, dijo a Puranoticia.cl que "me han llegado hartos oficios y consultas de diputados, algunos con más conocimiento que otros, y la idea nuestra es siempre responder y dar información porque no tienen por qué saber". Esto, en relación a que no se trata de una apertura de la noche a la mañana y que se trata de un proceso que requiere meses de trabajo y gestiones, que es lo que se está haciendo.

"No tienen claridad en aspectos tan técnicos, así que yo siempre dispuesto y abierto a que cuando gusten me pueden llamar o visitar el Servicio y ojalá visitar el Hospital porque mucha gente habla sin conocer. Creo que sería muy bueno poder generar una visita de los parlamentarios a estos dispositivos para que se involucren y conozcan realmente cómo es el tema de atención", concluyó el titular del SSVSA.

PURANOTICIA