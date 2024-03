La gran duda de RN en la Alcaldía de Santo Domingo: ¿El que tiene, mantiene?

La candidatura por la reelección del alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, ha abierto una discrepancia al interior de Renovación Nacional (RN) de la región de Valparaíso, pues han surgido voces opositoras a su figura por los cuestionamientos que ha tenido.

Cabe recordar que el jefe comunal ha sido denunciado ante la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado por la compra de un terreno a un precio muy por encima del valor que arrojaba una de las tasaciones realizadas, situación que además motivó la presentación de una querella en tribunales, la cual fue acogida.

A partir de esta polémica y bullada situación en la comuna, el Consejo Distrital de Renovación Nacional en la provincia de San Antonio decidió bajarle el pulgar a la reelección de Dino Lotito y apoyar al ex alcalde de la comuna, el independiente (ex UDI) Fernando Rodríguez Larraín, votación que se zanjó con cinco sufragios a favor del ex jefe comunal, cero contra la actual autoridad y una abstención.

Con esta priorización del Distrital de San Antonio se llegó al Consejo Regional de RN, instancia donde el partido que lidera el ex subsecretario Alfonso Vargas en Valparaíso analizó las opciones de ésta y otras candidaturas, llegando a la conclusión que debía primar el principio básico de "el que tiene, mantiene"... es decir, Alcalde en ejercicio tiene la primera prioridad para ir por la reelección. ¿Y qué pasó en Santo Domingo?

Si bien, se respetó esta tesis con la mayoría de las comunas de la región de Valparaíso, los cuestionamientos planteados por el Distrital de RN en San Antonio pesaron, al punto que decidieron que la definición acerca de la candidatura de Dino Lotito en Santo Domingo la adopte el Consejo Nacional de RN, en Santiago. De esta manera, se mantiene la incertidumbre respecto a lo que pasará con su futuro electoral.

Puranoticia.cl conversó con Edith Quiroz, consejera regional (core) y primera vicepresidenta regional de RN en Valparaíso, quien aseguró que la candidatura de Dino Lotito "sigue presente, en el sentido que hay un principio básico, que es «el que tiene mantiene». Él es el Alcalde en ejercicio, entonces tiene la primera prioridad. En ese sentido, se dejó para que la Nacional, en Santiago, tome la decisión. Pero nosotros, como Regional, no priorizamos nada".

La core que representa a la provincia de Los Andes precisó que "ese es el principio básico, pero también hay que escuchar lo que dice la Distrital, que son las bases. Por eso la definición no la tomó la Regional, sino que la va a tomar la Nacional".

De igua forma, la "segunda" al mando de RN Valparaíso sostuvo que "el principio fundamental es «el que tiene mantiene» y si tienen esta otra propuesta como Distrital (la de Fernando Rodríguez), obviamente... yo creo que varios no la compartimos, pero por eso no se sometió eso a votación. Nosotros sometimos a votación todo lo que teníamos para priorizar y esto no fue priorizado".

Cabe hacer presente que, a diferencia de Santo Domingo, en RN sí priorizaron en la comuna de Valparaíso y también en la Gobernación Regional, donde surgió el nombre del ex diputado y director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo.

Consultada respecto a si los cuestionamientos a la administración Lotito le pesan mucho a Renovación Nacional, la core Edith Quiroz planteó que "eso es lo que argumentó la directiva distrital, pero hoy la mayoría de los alcaldes están cuestionados. No es como para publicitarlo, pero ese es el argumento que ellos expusieron".

Finalmente, expuso que "a juicio de la mesa regional es que la definición la tome la mesa nacional y nosotros no priorizamos".

Bajo estos argumentos, la candidatura por la reelección del alcalde Dino Lotito en Santo Domingo aún sigue firme, tal como son sus intenciones. Y es que a pesar de los cuestionamientos y los votos en contra del Distrital de RN en San Antonio, finalmente la decisión, como en tantas otras ocasiones, las tomará la mesa nacional, en Santiago.

PURANOTICIA