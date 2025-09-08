La defensa de Daniel Andrade logra que se reabra la investigación del Caso Democracia Viva

Un giro inesperado se ha producido en el Caso Democracia Viva, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta accediera a la solicitud de la defensa de Daniel Andrade de reabrir la investigación. La decisión, que se dio a conocer este lunes, significa un revés para el Ministerio Público y pospone la audiencia de preparación de juicio oral que ya estaba fijada.

Los abogados de Andrade argumentaron que la Fiscalía había cerrado la investigación de manera prematura, sin realizar todas las diligencias necesarias para la defensa. Específicamente, solicitaron un nuevo plazo para poder recopilar información del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de Ñuñoa sobre el domicilio de la fundación. Además, pidieron verificar en una Notaría el contrato de arriendo que la Fiscalía considera falso, pero que la defensa considera crucial para su argumentación.

El tribunal acogió la petición y ordenó reabrir la investigación por un plazo de 45 días, con lo cual se aplaza la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el 29 de septiembre.

La decisión, que le otorga una nueva ventana de oportunidad a la defensa de Andrade, prolonga el proceso judicial y añade un nuevo capítulo a uno de los casos más mediáticos del último tiempo en Chile.

