La Araucanía registra cerca de 60 detenidos por incendios en la temporada

Mientras la atención nacional se ha centrado en los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, la región de La Araucanía entregó este domingo un balance propio, destacando tanto el control de los siniestros activos como el avance en la persecución penal de los responsables.

Actualmente, la región mantiene alerta roja en la comuna de Collipulli debido al avance del incendio Santa Cruz, el cual ha consumido 657 hectáreas, según información oficial entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En ese contexto, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, informó que la región registra cerca de 60 personas detenidas por incendios forestales en lo que va del año, siendo la cifra más alta del país. De ese total, solo cuatro casos han sido atribuidos a intencionalidad, mientras que la mayoría corresponde a negligencia y al incumplimiento de normas legales.

Respecto a los casos más recientes, la autoridad explicó que se descartó intencionalidad en un incendio entre Traiguén y Victoria, el cual se originó por una falla mecánica de un vehículo, mientras que el siniestro de Collipulli continúa bajo investigación, sin antecedentes concluyentes hasta ahora. Campusano subrayó que se llegará al origen de cada foco y advirtió que se iniciarán acciones legales incluso contra menores de edad imputables cuando exista intencionalidad comprobada.

En cuanto al despliegue operativo, el seremi destacó que La Araucanía es la única región del país con patrullas forestales permanentes, además de un robusto sistema preventivo que incluye más de 600 puntos fijos de control, medios aéreos y terrestres, y una coordinación permanente con la Jefatura de la Defensa Nacional. Finalmente, se informó que la región permanece bajo alerta roja por calor extremo, condición que se extendería hasta el martes 20 de enero.

PURANOTICIA