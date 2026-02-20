Juzgado ordena que turistas donen dinero tras manipular cocinillas a gas en Torres del Paine

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra de los ciudadanos franceses H.R.Z y G.M.M., imputados por el delito consumado de uso de fuego en el parque nacional Torres del Paine.

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benitez impuso, además, a los ciudadanos extranjeros la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta que cada uno realice una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza que serán, a su vez, destinados a voluntarios de Torres del Paine.

Una vez efectuada la donación, los imputados deberán salir del país con la prohibición de volver a ingresar a Chile en los próximos tres años.

Según los antecedentes de Fiscalía, aproximadamente al mediodía del 18 de febrero, los imputados fueron sorprendidos manipulando una cocinilla a gas en el sendero de caminatas que conduce al mirador “Base Torres del Paine”. Durante dicha jornada fueron expulsados del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y puestos a disposición del Ministerio Público.

SEGUNDO CASO

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó también la suspensión condicional del procedimiento abierto por la Fiscalía en contra de las turistas estadounidense M.J.H. y V.V.H., imputadas como coautoras del delito consumado de uso ilícito de fuego.

La magistrada Marianela Chacur Benitez impuso a las ciudadanas estadounidenses la prohibición absoluta de reingresar al país por el término de tres años y la obligación de donar conjuntamente la suma de $5 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, monto que deberá ser destinado a los voluntarios de Torres del Paine.

De acuerdo al ente persecutor, el 18 de febrero, en el sendero de caminatas hacia el “Mirador Base Las Torres”, las imputadas fueron sorprendidas por un guía de turismo manipulando una cocinilla a gas en el lugar donde está estrictamente prohibido el uso de fuentes de calor, por lo que fueron expulsadas del parque por personal de Conaf, detenidas por Carabineros de Torres del Paine y puestas a disposición de la Fiscalía.

(Imagen referencial: Wikipedia Commons)

PURANOTICIA