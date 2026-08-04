Juzgado de Garantía de Valdivia condena a mujer por amenazas a fiscal y tenencia ilegal de armas

El Juzgado de Garantía de Valdivia condenó a Oriana Paola Segovia Casas a 41 días de presidio efectivo como autora del delito consumado de amenazas contra un fiscal, hecho ocurrido en octubre de 2025, en el contexto de una manifestación por la desaparición de Julia Chuñil.

En un procedimiento abreviado, el magistrado Fabián Duffau también condenó a Segovia Casas y a su hijo, Víctor Daniel Ortega Segovia, a 3 años y un día de presidio efectivo cada uno, como autores del delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

Asimismo, madre e hijo recibieron tres penas de 541 días de presidio cada uno por los delitos de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego, tenencia de arma adaptable o transformable para el disparo y tenencia de explosivos y otros artefactos de similar naturaleza de uso industrial, minero u otro uso legítimo que requiera autorización.

Finalmente, ambos fueron condenados a dos penas de 61 días de presidio, además de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras duren las condenas, por los delitos de tenencia ilegal de municiones y tenencia de sustancias químicas para la fabricación de explosivos.

Según dio por acreditado el tribunal, más allá de toda duda razonable, el 8 de octubre de 2025, durante una manifestación por la desaparición de la comunera Julia Chuñil, Oriana Paola Segovia Casas instaló en la vía pública afiches con la fotografía y el nombre del fiscal adjunto del Ministerio Público, Jaime Caifil Cárdenas, acompañados de las leyendas "Se busca vivo o muerto" y "La MAPU tomará venganza".

El segundo hecho acreditado ocurrió el 30 de octubre de 2025, durante el cumplimiento de una orden de entrada y registro en un domicilio del sector Los Molinos Alto, en la ciudad de Valdivia.

En ese procedimiento, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) sorprendieron a Oriana Paola Segovia Casas y a Víctor Daniel Ortega Segovia en posesión de dos armas de fuego de fabricación artesanal, un revólver, una pistola a fogueo, cuatro cartuchos de escopeta, municiones de distintos calibres, cordones (mechas) unidos a tubos metálicos, pólvora, tres cargadores de pistolas, una granada de mano de humo de origen industrial, además de otros elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas y Explosivos.

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