Sistema frontal obliga a suspender las clases en comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía

Debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases este lunes 3 de agosto para algunas comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía.

En la región de Maule, la medida se aplicará en Constitución y Molina.

En la región de Ñuble regirá en Quillón, Bulnes y San Ignacio, además de la provincia de Itata, vale decir Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ranquil, Portezuelo y Coelemu.

En La Araucanía no habrá actividades lectivas en Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.

Cabe indicar que la suspensión de clases aplicará para todos los establecimientos públicos y privados que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.

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