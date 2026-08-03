Sistema frontal obliga a suspender las clases en comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía

El Ministerio de Educación anunció la medida para este lunes 3 de agosto en diversos establecimientos públicos y privados debido a los efectos del frente de mal tiempo.
Debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases este lunes 3 de agosto para algunas comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía.
En la región de Maule, la medida se aplicará en Constitución y Molina.
En la región de Ñuble regirá en Quillón, Bulnes y San Ignacio, además de la provincia de Itata, vale decir Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ranquil, Portezuelo y Coelemu.
En La Araucanía no habrá actividades lectivas en Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.
Cabe indicar que la suspensión de clases aplicará para todos los establecimientos públicos y privados que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.
PURANOTICIA