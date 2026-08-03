Amplían detención de acusado de atacar con cuchillo a tres guardias del casino de Coquimbo

Un sujeto fue detenido tras agredir con cuchillo a tres guardias de seguridad que desempeñan funciones en el casino de Coquimbo.

Una vez informados los hechos por parte de Carabineros a la Fiscalía, se constituyó en el lugar el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Coquimbo.

Se realizaron las diligencias en el lugar donde ocurrieron los hechos y para determinar las circunstancias de la agresión.

El imputado pasó a audiencia de control la cual fue declarada ajustada a Derecho y se amplió la detención por 48 horas.

El fiscal Freddy Salinas ordenó diligencias a la Policía de Investigaciones de Chile y comentó que “existen varias dirigencias pendientes para establecer la forma en que ocurrieron estos hechos y que fueron encargadas a la Brigada de Homicidios”.

"Particularmente, tomar declaraciones a las personas que se encontraban al momento de los hechos, a las víctimas que sufrieron las lesiones, el análisis de cámaras de seguridad, entre otras", añadió.

"Paralelamente se necesita contar con una información más confiable, más certera acerca de cuál es el estado de salud de las personas afectadas que recibieron las lesiones propinadas por este sujeto", dijo el persecutor.

(Imagen: Fiscalía)

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