Jorge Sharp y las orientaciones electorales de su Movimiento Transformar: "Evitar de forma democrática el avance de la derecha"

Sin confirmar ni descartar sus intenciones electorales a futuro, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, conversó con Puranoticia.cl respecto a los próximos pasos que dará Transformar, el movimiento que lidera junto a otras autoridades regionales y que está en vías de convertirse próximamente en partido político.

Este diálogo surge a raíz de los rumores que vinculan al jefe comunal porteño con una posible candidatura para la Cámara Alta en la Elección Parlamentaria de noviembre de 2025, situación de la que optó por no referirse, aunque sí entregó sus sensaciones de cara al trabajo electoral que emprenderá el Movimiento Transformar.

Según consignó un artículo de El Mercurio de Valparaíso, la crisis que atraviesa el Frente Amplio habría abierto la carrera senatorial en la región, con los distintos conglomerados comenzando a trazar líneas en pos de este proceso. Es justamente ahí surge la figura de Jorge Sharp, pues desde su círculo cercano creen que esto sería una buena oportunidad para que su agrupación impulse a sus cartas.

Uno de estos nombres sería el de la ex constituyente Tania Madriaga, quien podría asumir una eventual candidatura a la Alcaldía de Valparaíso en caso de que Jorge Sharp decida tomar otros rumbos; pero también la posicionan en la Cámara Baja y en la Gobernación Regional. Otros nombres serían el de Carla Meyer, directora de Dideco; Daniel Ramírez, administrador municipal; Alejandro Escobar, director de Secpla; y Adriana Saavedra, directora de Desarrollo Económico del Municipio porteño.

El alcalde Sharp comentó que "Transformar tiene todo el derecho de proyectarse en diferentes niveles de la política local, regional y nacional. Por cierto, que el marco institucional es uno de esos lugares y por eso propondremos una serie de candidaturas que representen nuestra política y respondan a las expectativas de la ciudadanía".

El líder de esta agrupación política que también conforman las alcaldesas de Villa Alemana, Javiera Toledo; y la de San Antonio, Constanza Lizana; entre otras autoridades locales; aseguró que "tenemos varios nombres, con diversas biografías y recorridos, que van a estar a disposición del movimiento. Y hemos dicho que buscaremos estar presentes en todos los niveles de la política, en los territorios, en el debate público y en los espacios institucionales".

Finalmente, Sharp expuso que "quedan un par de meses todavía para cerrar definitivamente candidaturas, alianzas y pactos, que estarán orientados a impulsar medidas de transformación de las condiciones de vida, junto a la ciudadanía, evitando de forma democrática el avance de la derecha".

Cabe recordar que uno de los críticos a la supuesta alternativa de Jorge Sharp de ir al Senado y dejar la Alcaldía porteña fue el diputado Andrés Celis (RN), quien señaló que "el mejor favor que le podría hacer a Valparaíso el alcalde Jorge Sharp es justamente no seguir como Alcalde. Así que me parece una buena noticia que anuncie que al menos no va a ir a la reelección, ya que se asegura, de alguna forma, que no va a continuar al mando de la Alcaldía".

PURANOTICIA