Diputado Andrés Celis aplastó supuesta aspiración al Senado de Jorge Sharp: "El mejor favor a Valparaíso es no seguir como Alcalde"

Serias críticas surgieron luego de revelada esta supuesta intención que tendría el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, de continuar su carrera política aspirando a un cupo al Senado por la región de Valparaíso, desistiendo de postular a la reelección para continuar liderando a la Municipalidad de la Ciudad Puerto.

Aunque se trató de un artículo más bien de política-ficción, sin mencionar ninguna fuente oficial que confirme esta supuesta intención, El Mercurio de Valparaíso dio a conocer que el jefe comunal porteño pretende ir por un cupo en la Cámara Alta en la próxima Elección Parlamentaria que se efectuará en noviembre del 2025.

Y es que la información apunta a que la crisis que atraviesa el Frente Amplio –su antigua coalición política que justamente lo instaló en la Alcaldía de Valparaíso– habría abierto la carrera senatorial en la región, con los distintos conglomerados comenzando a trazar líneas en pos de este proceso para el que aún faltan más de dos años.

Es justamente ahí cobra fuerza la figura de Jorge Sharp, pues desde su círculo cercano creen que esto sería una buena oportunidad para que el Movimiento Transformar –en vías de convertirse en partido político bajo el alero del propio Alcalde de Valparaíso, además de las ediles de Villa alemana, Javiera Toledo; y la de San Antonio, Constanza Lizana– impulse a sus cartas para continuar el legado en el Municipio de Valparaíso.

Uno de estos nombres del Movimiento Transformar es el de la ex constituyente Tania Madriaga, quien podría asumir una eventual candidatura a la Alcaldía de Valparaíso en caso de que Jorge Sharp decida tomar otros rumbos; pero también la posicionan en la Diputación por el Distrito 7 y hasta en la Gobernación Regional. Otros nombres serían el de Carla Meyer, directora de Desarrollo Comunitario; Daniel Ramírez, administrador municipal; Alejandro Escobar, director de la Secpla; y Adriana Saavedra, directora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Valparaíso.

Esta estrategia que supuestamente tendría esta agrupación política no cayó nada bien en el diputado Andrés Celis (RN), uno de los más críticos de lo que ha sido la administración de Jorge Sharp en la autodenominada «Alcaldía Ciudadana», quien respondió con un sarcasmo a esta presunta idea de competir por el Senado.

"Yo creo que el mejor favor que le podría hacer a Valparaíso el alcalde Jorge Sharp es justamente no seguir como Alcalde. Así que me parece una buena noticia que anuncie que al menos no va a ir a la reelección, ya que se asegura, de alguna forma, que no va a continuar al mando de la Alcaldía", dijo el parlamentario RN.

El legislador de Chile Vamos continuó su reflexión indicando que "una eventual elección de Senador se ve muy difícil, ya que tendría que competir con muchos partidos de la centro izquierda, de la extrema izquierda y son cinco cupos, y la izquierda no va a sacar más de dos o tres cupos".

"Se ve muy difícil que él pueda obtener una Senaturía por la región de Valparaíso", subrayó Celis, quien finalizó diciendo que "creo que a Valparaíso, a la región y a Chile, le haría muy bien que gente como Jorge Sharp salgan del servicio público".

PURANOTICIA