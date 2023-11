Jorge Sharp y fallo que lo suspende por 30 días de la Alcaldía: "Sistema comenzó con Pinto y luego se institucionalizó con Castro"

A horas de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolviera suspender por 30 días al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, la autoridad comunal se refirió a la decisión que lo sanciona en el marco de una acusación por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativas que un grupo de concejales de la administración pasada presentó en su contra el año 2020.

Cabe recordar que los ediles –que iban desde la UDI hasta el PC– denunciaron presuntas irregularidades cometidas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), instancia que preside el jefe comunal porteño, y que incluían hechos como que en los liceos Técnico y María Luisa Bombal se elaboraban y comercializaban bienes de consumo, además de ofrecer servicios con participación de alumnos.

Cabe recordar que este fallo es de segunda instancia, pues en marzo de 2023, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso decidió descartar la totalidad de los cargos formulados en contra del alcalde Jorge Sharp. Esto, a su vez, generó que los concejales de la pasada administración (2016-2021) presentaran una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con sede en Santiago.

En ese sentido, el Tricel –compuesto por los ministros Juan Eduardo Fuentes, Jorge Dahm, Adelita Ravanales y Sergio Romero– acreditó nueve subcargos en relación a irregularidades detectadas por la Contraloría en la Cormuval, sobre actividades productivas que se ejecutaban en los liceos en cuestión, como servicio de fotocopiado, reventa de ropa comprada en el comercio, venta de colaciones, reventa de alimentos adquiridos a particulares, implementación de música e iluminación en eventos; y otras como actividades productivas ajenas a la enseñanza impartida.

Bajo este contexto, la sentencia del Tricel dio por acreditada la infracción en contra del Alcalde de Valparaíso, quien cometió falta de supervigilancia respecto de la Corporación Municipal y de la Unidad de Control Municipal. "El Alcalde requerido ha faltado al deber de supervigilancia que le impone el cargo", reza el fallo.

Pese a ello, los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones agregaron en su resolución que, "si bien, se han constatado irregularidades administrativas", estas "carecen de la entidad suficiente para hacer procedente su destitución del cargo", por lo que la suspensión de un mes, sumado a una medida pecunaria del 50% de sus remuneraciones, entrará en vigencia una vez que Sharp sea notificado de la medida.

SISTEMA NACE EN GESTIÓN PASADAS

Luego de conocido el fallo en contra del alcalde Jorge Sharp por falta de supervigilancia respecto al actual de la Cormuval y la Unidad de Control Municipal, el jefe comunal se refirió a los alcances del fallo, asegurando que está muy tranquilo, que cumplirá la sanción que decretó el Tricel y que su proyecto de «Alcaldía Ciudadana» sigue vigente.

"La causa de la sanción no está generada por nuestra administración. El problema se genera porque el sistema de prácticas que dos liceos tenían (el Técnico y el María Luisa Bombal) según Contraloría, no se ajustaba con su proyecto educativo. Había irregularidad, tal como señaló el informe de 2020, pero este sistema de prácticas no lo creó la gestión que me tocó encabezar, sino que comenzó hace 20 años, tal como lo acredita la sentencia en primera y segunda instancia: el sistema comenzó con el alcalde Hernán Pinto y luego se institucionalizó con Jorge Castro", dijo Sharp.

Junto a reiterar que "no creamos esta irregularidad", el Alcalde de Valparaíso sostuvo que "si nos cabe una autocrítica, es que no nos dimos cuenta con el tiempo inmediato del problema que había en esos dos liceos. Cuando asumimos, la Municipalidad y la Cormuval tenían un déficit muy grande, entonces nos dedicamos a hacernos cargo de una gestión de hace muchos años".

Por su parte, el abogado Manuel Villarroel explicó los alcances del fallo del Tricel, señalando que "no es correcto" hablar de suspensión por notable abandono de deberes porque "lleva al equívoco de que lo suspenden infinitamente". En ese sentido, dijo que "el Tricel establece un abandono de deber, pero no notable abandono de deberes, sino que un abandono de deber de supervigilancia. Establece como sanción de un mes en sus funciones, más una sanción pecunaria del 50% de su remuneración".

También hay que tener en cuenta que las acusaciones de los ex concejales fueron por 35 cargos, de los cuales el Tricel, en segunda instancia, descartó 26, dejando nueve en observación. De ellos, desde la administración Sharp aseguraron que seis vienen de periodos alcaldicios pasados, todos relacionados a la Cormuval. De esta manera, se rechazaron cargos como trabajo infantil, fraude al Fisco y maquinación empresarial.

MOTIVACIONES POLÍTICAS

Tras confesar que ésta "no ha sido una semana muy sencilla" –recordando que sufrió un asalto en su domicilio– el alcalde Jorge Sharp expuso que "el objetivo era mi destitución porque así podían volver. Me refiero a concejales del periodo anterior, que perdieron todos las elecciones o que fueron de candidato a Alcalde, como Marcelo Barraza, Carlos Bannen o Claudio Reyes, todos perdieron. Lo que no lograron por las urnas, querían lograrlo por esta vía, para destituirme de la responsablilidad que los porteños pusieron en mí. Estos concejales representan a las fuerzas políticas que por años hicieron y deshicieron en el Municipio y en la Cormuval".

Además, el abogado oriundo de Punta Arenas sostuvo que "esto se va a ocupar políticamente por quienes quieren ser candidato a Alcalde. Se ocupará para montar falsedades. Se va a intentar vincular el fallo con los problemas de la ciudad. Eso me llama la atención, de que en definitiva nos responsabilicen por cosas que vienen de hace décadas y que nosotros intentamos resolver con mucha fuerza".

Sharp también precisó que cumplirá "en forma seria y responsable" el fallo, y que seguirá siendo el Alcalde de Valparaíso hasta que lo notifiquen oficialmente del fallo. "Yo seguiré siendo Alcalde luego de un mes y es porque el proyecto de «Alcaldía Ciudadanía» tiene vida y tiene vida para rato, porque esta vinculado a los cerros, a Laguna Verde, a Placilla de Peñuelas. Este proyecto es colectivo, transformador, es popular. Y lo ha hecho enfrentando a las fuerzas políticas, con manos limpias y no robando un peso. Cuando deje de ser Alcalde, me voy a ir con menos plata que la que tenía. Eso no lo pueden decir todos. Este proyecto tiene larga vida y buena salud".

Cabe hacer presente que la autoridad comunal, quien no podrá ejercer el cargo por 30 días, anunció que seguirá en terreno y conversando diariamente con los vecinos, aunque descartó que ejerza como jefe comunal y que, más bien, cumplirá otros roles que prometió detallar más adelante a los vecinos de la Ciudad Puerto. En su reemplazo, asumirá por un mes la Alcaldía de Valparaíso el administrador municipal Daniel Ramírez.

