Jorge Sharp inicia cruzada para que el estadio de Playa Ancha regrese a manos del Municipio: "Le pertenece a los porteños"

La unanimidad del Concejo de Valparaíso dio el visto bueno para que se cree una comisión ciudadana con el fin que el Municipio recupere el estadio Playa Ancha (hoy llamado «Elías Figueroa»), el velódromo y el parque Alejo Barrios.

Construido el año 1931, el estadio perteneció hasta 2004 a la Municipalidad de Valparaíso. Fue durante la administración del ex alcalde Hernán Pinto cuando el Concejo Municipal aprobó su venta; esto, para responder a las deudas que existían.

Así es como el Estado de Chile, a través de Chile Deportes (hoy renombrado a Instituto Nacional del Deporte [IND]), adquirió el estadio municipal de Playa Ancha, el velódromo (hoy polideportivo) y el parque Alejo Barrios, por $2.414 millones.

Durante la sesión de Concejo de este jueves, la autodenominada «Alcaldía Ciudadana» recordó que estos dineros se utilizaron para pagar las cuotas vencidas a los principales acreedores, como Total Transport, Cosemar y Esval, entre otros.

De igual forma, señalaron que la venta de estos terrenos e infraestructura no fue la única en la época en Valparaíso, pues se suma la venta de la Cárcel Pública (1998) por $1.700 millones al Ministerio de Bienes Nacionales; el recinto ferial Yolanda-Barón (2003) por $1.200 millones a la Compañía Sudamericana de Vapores; y el cuartel San Francisco de la PDI (2014), por $552 millones. Pese a ello, las deudas siguieron...

"Nosotros pensamos que este tema es de justicia con Valparaíso. Es el momento preciso de poder instalarlo. Nos interesa que esta comisión, en primer lugar, apunte a recabar información, a construir la historia, a generar memoria, a volver a instalar con fuerza lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder", manifestó el alcalde Jorge Sharp en la sesión de Concejo Municipal.

También comentó que "Valparaíso tiene que recuperar su estadio, recuperar el Alejo Barrios y recuperar el Polideportivo. Esa infraestructura no le pertenece al Estado, no le pertenece al IND, no le pertenece a ningún Gobierno; esa infraestructura le pertenece a los porteños y a las porteñas, a través de su Municipio".

Luego fue el turno de exponer de Mario Oyer, ex presidente de la Corporación Santiago Wanderers, quien hizo hincapié en la importancia de la recuperación del estadio, no como algo semántico y romántico solamente, sino que financiero. En ese sentido explicó que un arriendo por partido deja $2,5 millones, lo que ayudaría a las arcas financieras municipales, considerando que juegan en él no sólo el Decano, sino que también otros clubes de la región y el país, además de las selecciones y otros deportes.

La iniciativa fue valorada y celebrada por los ediles porteños. El concejal Gonzalo García (PPD), por ejemplo, planteó que "voy a apoyar y me voy a sumar a todo lo que venga en beneficio de la comunidad de Valparaíso y del deporte"; Alicia Zúñiga (PC) destacó que "significaría más ingresos, con una buena administración del estadio y sus alrededores"; Gilda Llorente (Ind.) dijo que "se hace justicia frente a todo el daño que hicieron estas administraciones que despojaron a Valparaíso"; Dante Iturrieta (UDI) celebró que sea "una solicitud transversal y es un anhelo importante el recuperar un espacio para la ciudad"; Camila Nieto (CS) señaló que "no podemos prescindir de tener un recinto deportivo que es orgullo e identidad porteña"; y Marianella Antonucci (RN) mostró su "alegría por poder tener la iniciativa de recuperar el estadio de Playa Ancha".

Tras escuchar atentamente las opiniones de los concejales porteños, se procedió a la votación, la cual concluyó con todos los votos a favor de la creación de esta comisión ciudadana que busque recuperar para el Municipio de Valparaíso el estadio Playa Ancha.

