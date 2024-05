Iván Poduje: “Voy a ir como independiente por Viña sí o sí, y si Chile Vamos me quiere apoyar, se pueden sumar”

Al rojo vivo ha estado la discusión sobre a quién apoyará Chile Vamos -y en particular, Renovación Nacional- en las municipales de Viña del Mar. Este miércoles, tras una entrevista del diputado Andrés Celis en Puranoticia.cl en la que el parlamentario aseguraba que el candidato de la tienda era el concejal Carlos Williams, la secretaria general del partido, Andrea Balladares, le respondió diciendo que la discusión aún continuaba.

Aquello volvió a poner en duda el apoyo de RN a la voz de radio Festival y dio cuenta de que el partido tenía aún en la mesa el currículum del arquitecto.



De acuerdo a La Segunda, el timonel de RN habría iniciado conversaciones con el precandidato independiente, Iván Poduje, y se reunirían este miércoles, pese a que el urbanista estaba hastiado de la indefinición y poca claridad de Chile Vamos y había optado este lunes por iniciar la recolección de firmas para ir por afuera a competir la elección municipal.



Aquella cita se tuvo que suspender por un problema personal de Galilea, pero de acuerdo al mismo Poduje, se llevará a cabo este jueves a las 11 de la mañana. Puranoticia.cl conversó con el precandidato a propósito de la polémica en la que está al medio, para saber cómo avanza la recolección de firmas y qué espera de la conversación con el timonel de RN.

-¿De esta conversación depende de si usted va bajo el alero de Chile Vamos o por fuera?

No, no, no. Está completamente descartado. Yo voy a seguir como independiente hasta el final porque eso fue lo que me comprometí con mis electores que me están dando su firma, con los vecinos de Viña y con todas las personas que he hablado. Yo soy de una sola línea, por lo tanto yo me inscribí, me comprometí, estoy pidiendo firmas como independiente y voy a seguir como independiente.

-¿Más allá de si Chile Vamos se define por usted?

No, yo voy a ir como independiente y si ellos me quieren apoyar y sumarse a este proyecto yo lo encuentro fantástico, se los agradezco mucho. Hay algunos que ya lo han hecho, pero yo ya tomé mi decisión, estoy trabajando en un proyecto y para mí lo más importante es eso. Además, quiero tener una sola línea con los vecinos. Yo me he comunicado con ellos y les he dicho que voy como independiente, no puedo decirles ahora que no voy como independiente. Es súper importante ser claro con los mensajes y tener una sola línea. Ésa va a ser mi actitud si es que gano la alcaldía: Ser directo y de una línea con los vecinos.

-¿Quiénes le han manifestado su apoyo?

La UDI, Demócratas, Amarillos, alguna gente del Partido Social Cristiano también. Ha habido bastante apoyo, pero no es necesario que yo vaya en un cupo para que ese apoyo exista. Por supuesto, también ha habido mucho apoyo de independientes, voluntarios de la ciudad, y yo quiero sumar a la mayor cantidad de gente posible que considera que hay que cambiar esta administración que ha sido nefasta para la ciudad y espero que eso ande bien y ésa va a ser mi preocupación.

-¿Se juntó efectivamente con el senador Francisco Chahuán y la secretaria general de RN, Andrea Balladares? ¿De qué se trató?

Sí, con el senador Chahuán y Andrea Balladares. Andrea me dio su apoyo, el senador Chahuán no directamente, pero fue una muy buena conversación respecto a la ciudad, al legado del alcalde Gustavo Lorca. Fue una conversación respecto a proyectos, que yo echaba mucho de menos, porque hoy tenemos un montón de desafíos que hacer.

-¿Cómo avanza con la recolección de firmas?

Va muy bien. Creo que vamos a estar listos antes de lo esperado. Nos ha ido muy bien, ha habido mucho apoyo, más del que yo esperaba. Además, mi percepción es que las personas tienen mucha esperanza de que esto pueda generar un cambio respecto al curso de la ciudad. Hay mucha decepción, mucho pesimismo, sobre el curso que ha tomado Viña del Mar, y no tiene relación directa con esta alcaldesa, pero esta alcaldesa lo profundiza. Tiene relación con un periodo largo en el que la ciudad no ha estado en el centro de la acción del municipio y eso se ha traducido en lo que vemos. En ese contexto veo mucha esperanza, mucha voluntad de apoyar el proyecto.

-¿Cuántas firmas lleva?

Más de la mitad. Partí el 20, vamos súper bien. Acá son 1.260, que para mí, primera vez que soy candidato, es complejo, hay que hacer un trabajo importante de voluntarios y eso ha andado bien. Mi compromiso con esas personas que son mis electores, mis patrocinantes es ser independiente y ese compromiso lo voy a mantener hasta el final.

-¿Entonces usted no se va a sumar a Chile Vamos, sino que Chile Vamos se va a sumar a usted?

No, yo creo que todos los vecinos de Viña del Mar se sumen a este proyecto, independiente del color político que tengan. Yo no me voy a sumar a ningún cupo, iré como independiente hasta el final, es mi compromiso con mis electores y patrocinantes que son los firmantes y no voy a decepcionarlos, porque la política para reencantar a las personas tiene que tener ciertos principios, y si yo me comprometo con mis vecinos a una cosa lo voy a cumplir. Estoy partiendo, no voy ahora a cambiar de decisión por un cupo… no, no, no, descartadísimo. Hasta el final con las firmas para ir a la papeleta. Espero terminar de reunirlas pronto y una vez que nos inscribamos empezar a hacer la propuesta y contar los distintos grupos que van a trabajar en las distintas áreas. Hay un déficit de $13 mil millones, un Cesfam en Miraflores que aún no se empieza a construir, entonces quiero ver en qué se ha gastado la plata, cuáles son las obras que ha hecho este gobierno local. En eso estoy, es difícil acceder a la información, me quiero juntar con el concejal René Lues que he visto que ha hecho una gran labor de oposición a diferencia de otros concejales que no la han hecho con la fuerza que la ha hecho él, incluso concejales de oposición, porque Lues es un concejal de la DC que tiene una suerte de pacto de omisión con el Frente Amplio; sin embargo, hemos visto concejales de Chile Vamos que no hacen su pega de fiscalizar, que le aprueban todos los proyectos a la alcaldesa.

-¿A quiénes se refiere?

A todos los concejales de Chile Vamos que le aprueban los proyectos a la alcaldesa. El único que ha levantado críticas es René Lues.

-Los concejales de oposición son Jorge Martínez, Antonia Scarella y Carlos Williams.

Lo que yo he podido ver es que la única persona que levanta críticas, las dudas por el plan de emergencia, la postura sobre traer al cantante narco a Viña, es René Lues. No sé lo que han hecho los otros. En el caso de Antonia y Martínez da lo mismo, pero el otro señor es candidato y yo quiero saber qué ha hecho Williams como concejal para oponerse a este gobierno nefasto, y no veo nada como oposición. Eso me llama la atención. Pareciera que Williams fuera como oficialista, como un candidato que está del lado de la Alcaldesa.

-¿Por qué se reúne con las personas de Chile Vamos, entonces? Entiendo que hoy tiene una reunión con el presidente de RN, Rodrigo Galilea.

Porque yo quiero sumar a todos los vecinos de la comuna y obviamente Chile Vamos tiene muchos dirigentes que son importantes, Jaime Varas que fue un gran concejal con quien hemos estado en contacto, es una persona con la cual he hablado. Para mí el apoyo de la UDI, Demócratas, Amarillos, es muy importante y espero que ojalá se dé lo mismo con Renovación Nacional. Por eso me reúno con ellos, para sumarlos a este proyecto. Ojalá resulte, si no, bueno, están en su derecho de llevar a un candidato propio… con qué cara les voy a decir yo que no lleven candidato.

