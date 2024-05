Andrés Celis golpea la mesa por candidato a Alcaldía de Viña: Reafirma que el Presidente de RN quiere a Williams y que Poduje no es tema

Las cosas no están nada bien en la definición de Chile Vamos para la elección de los candidatos a la Alcaldía de Viña del Mar de octubre de este año. Las precandidaturas del concejal Carlos Williams (RN) e Iván Poduje (independiente) han comenzado a toparse por los apoyos del conglomerado para la decisión final de quién será la carta de Chile Vamos para competirle a Macarena Ripamonti, y hay varias trizaduras en el camino...

Hace unos meses, Williams fue confirmado por RN como su nombre para poner en la papeleta; y la UDI puso en la opinión pública al exdiputado Osvaldo Urrutia, quien después se bajó y buscó posicionar al exseremi del Medio Ambiente, ligado a Evópoli, Gonzalo Le Dantec. Pero después salió al baile el connotado arquitecto Iván Poduje, quien planteó que buscaba ir como independiente en un cupo de la coalición.

Al urbanista le habían prácticamente prometido que iría como candidato por Chile Vamos, pero al aterrizar en la carrera electoral viñamarina se encontró con que las cosas seguían sin resolverse y que lo que le habían dicho no era tan así. Se enojó tanto que finalmente optó por ir por el lado, como independiente, y juntar las firmas para entrar en la competencia.

Por otra parte, Williams, cansado de los cuestionamientos sobre su candidatura, y sin haber tenido noticias de la postura de la directiva nacional, insinuó que no era candidato a Alcalde. De hecho, si Poduje iba por fuera, él dudaba de competir, pero hace unas horas aquello cambió rotundamente y el hombre de radio comenzó a creerse el cuento y a iniciar actividades por redes sociales como precandidato.

Al ser consultado sobre su actual situación, el edil dijo que “mientras no me comuniquen lo contrario, yo sigo en carrera, de acuerdo al mandato de la reunión del Consejo Regional de RN”, aunque a su parecer “la candidatura debería ser ratificada por la Directiva Nacional. Me imagino que la determinación debería ser tomada en los próximos días. Yo sigo trabajando con los equipos, para entregar un programa de gobierno comunal. Estoy a la espera de la decisión de la Directiva Central de RN”.

Además, añadió que “sigo trabajando en mi condición de Concejal para logar en algún momento ser el candidato a la Alcaldía de Viña del Mar con el mismo entusiasmo o a lo mejor más que el de hace ocho años cuando ingresé al Concejo Comunal de Viña del Mar. Esa es mi premisa: seguir trabajando a full por el bienestar de los viñamarinos”, e indicó que para ello cuenta con los apoyos claros de los diputados Andrés Celis y Camila Flores, entre varios otros.

Pero para el diputado Celis, la cosa está bastante más clara de lo que menciona Williams, quien aún espera una señal desde Santiago para lanzarse con todo. “Yo no sé de dónde se especula tanto. Hubo todo un proceso interno que terminó con el Consejo General de Santiago donde se ratificó a Carlos Williams hace por lo menos un mes y medio a dos meses. O sea hubo un proceso tanto a nivel comunal, como distrital, regional y general, donde el candidato Alcalde por Renovación Nacional es Carlos Williams, y como segundo priorizado quedó Marcelo Catril, porque Raúl Celis no manifestó interés en ser candidato. Así que Carlos Williams es el candidato de Renovación Nacional. Ahora, si Poduje quiere obligar a Renovación Nacional a sacar a Carlos y que sea él el candidato, bueno, es un tema personal de él. Es como que el PPD o la DC tuviera un candidato y llegara otra persona de afuera y dijera ‘oye, yo quiero ser candidato'. Momentito, acá hay un bloque, hay un conglomerado, hay alianzas, hay un pacto”, dijo en conversación con Puranoticia.cl.

Celis aseguró que a Poduje “se le vendió algo que no era. Yo personalmente llamé a Andrea Valladares, la cual no me contestó el celular, y después llamé a Rodrigo Galilea (presidente nacional de RN) y hablé el tema con él. Me dijo que Carlos Williams es el candidato de RN, y en ningún caso me dijo que se había hablado el tema de Poduje al interior de Chile Vamos, ni me lo mencionó. Así que, por lo menos, por el lado de Renovación Nacional nadie le prometió un cupo, y Chile Vamos está conformado por varios partidos, pero si alguien de la UDI, por ejemplo, le prometió el cupo y le dijo que iba ser el candidato de Chile Vamos, se pasó 100 pueblos. Yo escuchaba a la exdiputada Hoffmann diciendo que su candidato incondicionalmente es Poduje y que él tiene que ser el candidato. Pero eso me huele más a que la exdiputada Hoffmann está buscando un cupo Senatorial, que está pensando más en la Senaturía, y yo estoy pensando en qué candidato es mejor para Viña del Mar. Esto parece más una teleserie dramática al estilo mexicana o venezolana que lo que de verdad tiene que ser. A mí me tiene impactado. El otro día escuchaba a un dueño de radio tratando de una manera tan despectiva a Carlos Williams que de verdad me impresiona la crudeza a la cual ha llegado el debate”.

PRIMARIAS CONVENCIONALES

Además, el parlamentario planteó la idea de hacer primarias convencionales para dirimir entre los interesados de ir por un cupo de Chile Vamos. “Lamentablemente fue la UDI la que no quiso primarias, y lo que tenemos que hacer ahora es o primarias convencionales entre los que quieran ir o bien una encuesta con una empresa seria y de común acuerdo los partidos de Chile Vamos. A mí me gusta más la idea de hacer una primaria convencional, pero si no quieren hacerla porque es muy costosa, encuestas serias”.

De hecho, contó que algunos miembros de la Fundación Piensa lo contactaron para buscar apoyos para Poduje y así despejar el camino. “Yo he hablado con personas que conforman la Fundación Piensa y en buenos términos me han señalado que Poduje es la persona que tiene todos los conocimientos para levantar Viña después de la reconstrucción, pero yo le he señalado que esto se da en el escenario de que sea designado, pero en Chile a los alcaldes no los designan. Yo estoy dispuesto a que haya un mecanismo para ver cuál es el mejor candidato, y ellos me insisten que aquí no hay que llevar al mejor candidato sino que hay que llevar a la mejor persona que lo haría como Alcalde. Entonces yo le manifestaba a ellos de que en democracia las personas no votan por los que tienen más estudios o doctorados, máster, etcétera... sino que votan por el candidato que consideran que lo podría hacer mejor, entonces que hay que crear un sistema para para poder elegir a un candidato, no al que ellos consideran o piensan que lo podría hacer mejor”.

En esa línea, planteó los atributos de Williams, señalando que la voz de Radio Festival “ha sido candidato a concejal dos veces y haciendo una campaña mínima mínima ha salido las dos veces segundo, y la última vez mediamente cerca de la exalcaldesa Reginato. Fue con una campaña muy, muy, muy humilde, pero también está un gran detalle que para esta elección con voto obligatorio Viña debe ser un 80% de cerro y sector alto. He visto que la actual Alcaldesa sí tiene un apoyo en todos los estratos, muy fuerte entre los 18 y los 45, pero va bajando cada vez más en la medida que tú vas subiendo la edad, entonces de los 35 hacia arriba va bajando un poquito, por lo que al ser voto obligatorio los que son más responsables al votar siempre es la gente mayor. Carlos Willams tiene un conocimiento mayor, pero igual tiene mucho para seguir para seguir creciendo, para que lo conozcan y tiene un nivel de rechazo bajísimo. Iván Poduje tiene un nivel de rechazo más o menos alto porque no lo conocen, no porque sea pesado ni nada, y tiene un nivel de conocimiento bajo salvo en el plan de Viña, que es 20% de la ciudad. Entonces yo creo que ya llegamos tarde con poder hacer una campaña y poder hacerlo candidato. Además la gente de Viña vota por la gente de Viña y no basta con tener una casa en Cerro Castillo o haber estudiado en la Católica. La gente de Viña eso no lo tolera”.

Sobre el rol de la UDI, dijo que tiene “la mejor impresión de Javier Macaya y lo digo de verdad, pero creo que algunos personeros de la UDI, en particular una personera de la UDI, está pensando en su propio feudo, y eso es lo que distorsiona finalmente la política. Cuando yo pienso en mi senaturía y veo que el candidato va a ser el alcalde Carter y noto que con eso se me va se me va mi posibilidad de ser senadora intento ser candidata a gobernadora. Estoy siendo candidata a gobernadora pero veo que ya está muy bien posicionado el candidato Pardo, entonces trato de buscar a alguien de los candidatos que a lo mejor pueda hacer una buena dupla conmigo, que a lo mejor puede ser Poduje en el caso de que le vaya mal en Viña del Mar. Entonces yo creo que la candidata hoy día, la exdiputada Hoffmann claro que fue diputada por tres periodos por San Antonio y más allá que haya estudiado en Santo Domingo hoy día veranea en Santo Domingo, pero toda su vida la hace en el sector alto de Santiago, en las tres comunas más connotadas de Santiago, entonces creo que ha perdido la mirada de lo que significa la región de Valparaíso”.

