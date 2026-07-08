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Investigan muerte de funcionaria de la PDI al interior de la Brigada de Investigación Criminal en Villarrica

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La Fiscalía de La Araucanía está investigando el caso de la subcomisaria de 36 años como suicidio.

Investigan muerte de funcionaria de la PDI al interior de la Brigada de Investigación Criminal en Villarrica
Miércoles 8 de julio de 2026 22:59
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Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) falleció al interior de una unidad en Villarrica, región de La Araucanía.

El hecho se produjo en dependencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la comuna.

La Fiscalía de La Araucanía está investigando el caso de la subcomisaria de 36 años como suicidio.

De acuerdo a información preliminar, la detective se habría quitado la vida de un disparo mientras se encontraba de guardia en el cuartel.

Por instrucción de la Fiscalía, los peritajes quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones.

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