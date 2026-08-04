Incautan camión con más de 27 mil cajetillas de cigarro de contrabando en Quillagua

Un camión cargado con más de 27 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando interceptó el Servicio Nacional de Aduanas en la avanzada de Quillagua. La mitad de la carga era trasladada en una parte modificada del vehículo, preparada especialmente para ocultar cargas ilícitas.

La máquina que declaraba trasladar lastre, tras ser seleccionado por los fiscalizadores por perfilamiento de riesgo, fue aperturado detectándose pacas de cigarrillos. Esta revisión física inicial no fue suficiente. La experiencia de los fiscalizadores determinó su paso a revisión en camión escáner.

Gracias al uso del equipo de tecnología no invasiva y al análisis de las imágenes por parte de los operadores de aduanas, se determinó la existencia de un doble fondo que también contenía cigarrillos de contrabando.

Los fiscalizadores hallaron un total de 27.500 cajetillas cigarrillos de las marcas, Eigth, Gift Verde y Gift Blue. El aforo estableció que el valor aduanero referencial del cargamento ilícito llega a los $43.500 dólares.

El director regional (s) de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, señaló que “en base a perfiles y análisis de riesgos se interceptó un vehículo de transporte para una revisión especial con el camión scanner institucional. De esa forma se pudo establecer que el semirremolque contenía cigarrillos, parte de ellos ocultos en una modificación en el camión”.

Agregó que “el cargamento de cigarrillos no fue declarado en el manifiesto de carga, iba maliciosamente oculto y carecía de cualquier documento que avalara su legal importación al país, razón por la que se acusó al conductor del delito de contrabando y se iniciaron las acciones judiciales correspondientes.”

Tras la presentación de la querella correspondiente por parte de Aduanas, en el control de detención realizado en el Juzgado de Pozo Almonte el conductor fue formalizado y quedó en prisión preventiva por delito aduanero de contrabando durante el plazo que dure la investigación.

(Imagen: Aduanas)

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