Investigan ataque a disparos contra el edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo

La Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Norte instruyó una serie de diligencias luego que Carabineros recibiera denuncias por tres impactos de bala contra dependencias de la Municipalidad de Coquimbo.

Según los antecedentes, personal de seguridad escuchó tres detonaciones que aparentemente corresponderían a un arma de fuego. Uno de los disparos habría ido a dar contra una garita, según se investiga. Además, se encontró uno de los proyectiles que habían sido percutados.

La fiscal Yocelyn Weisser ordenó diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, de Carabineros, al OS-9 y al Laboratorio. Asimismo, se dispuso de medidas de protección al personal municipal.

Respecto al ataque, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que se trata de un "hecho grave y lo estamos tratando con toda la seriedad que corresponde".

"Los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía, que realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Vamos a colaborar plenamente y esperamos una investigación rápida, rigurosa y que determine quiénes son los responsable", indicó.

El jefe comunal recalcó que "no sabemos todavía quién está detrás de este hecho y no vamos a especular, pero quiero ser muy claro, atacar un edificio público es atacar a Coquimbo y a cada vecino que espera que su municipio pueda trabajar con seguridad y sin amenazas".

"Si alguien pretende intimidarnos, les respondemos con más trabajo. Hoy el municipio abrió a su hora, nuestros equipos siguen en terreno", añadió.

(Imagen: Instagram alcalde Ali Manouchehri)

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