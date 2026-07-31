Declaran Alerta Roja para la comuna de Concepción por aumento de caudal del río Andalién

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Concepción por desborde.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Río Andalién antes Ex Peaje Chaimávida”, ubicada en la comuna de Concepción, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Cabe señalar, el umbral rojo establecido por la DGA señala un caudal que puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructura, pudiendo según el caso, requerir acciones tales como evacuación, defensas, disponibilidad, y recursos humanos, maquinarias y equipos.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja por desborde para la comuna de Concepción, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Cabe señalar que el resto de las comunas de la región del Biobío se mantiene con Alerta Amarilla por crecida, vigente desde el 27 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten.

(Imagen archivo: Sabes)

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