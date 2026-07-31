Emiten aviso por probable desarrollo de nubes con características tornádicas en tres regiones del sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes conectivas con características tornádicas en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En detalle, la condición podría producirse entre la tarde y la noche de este sábado 1 de agosto por inestabilidad atmosférica, afectando principalmente las zonas del litoral, cordillera costa y valle en las tres regiones.

El meteorólogo Boris Salina, del Centro Meteorológico Regional Sur, detalló que emitido tres avisos producto del sistema frontal que afectará entre la región de La Araucanía y Los Lagos durante este fin de semana.

"Las precipitaciones podrían acumular hasta los 70 milímetros en la Cordillera de la Costa de la región de La Araucanía. En tanto, más hacía al sur y al interior de La Araucanía, las precipitaciones estarían bordeando entre los 50 a 60 milímetros aproximadamente", indicó.

El profesional detalló que se espera "el desarrollo de tormentas eléctricas durante esta misma jornada, principalmente en la tarde y noche de este sábado 1 de agosto en los sectores costeros de la región de La Araucanía hasta la Isla Grande de Chiloé".

Adicionalmente, se prevé "la probable formación de nubes con características tornádicas entre el norte de Puerto Montt hasta la región de La Araucanía".

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