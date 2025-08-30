Internan de urgencia a obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic, por delicado estado de salud

El obispo emérito de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, fue ingresado de urgencia a la Clínica Isamedica de la capital regional. Según informó el Obispado de Rancagua, el religioso de 85 años se encuentra “bajo observación médica y recibiendo los cuidados necesarios”.

Desde la diócesis se hizo un llamado a la comunidad a acompañar espiritualmente al sacerdote en este momento delicado.

“El Obispado invita a toda la comunidad diocesana a unirse en oración confiada al Señor, pidiendo por la pronta recuperación y fortaleza de Monseñor Goic. Pedimos especialmente a las parroquias, comunidades religiosas y fieles en general, ofrecer oraciones y eucaristías por su pronta mejoría”, señalaron.

Durante la mañana de hoy, se entregó una actualización sobre su estado de salud. “Durante la última noche se mantuvo estable y descansó bien. En tanto, sigue internado en la Clínica Isamedica de Rancagua”, comunicaron desde el Obispado.

Alejandro Goic tuvo una destacada trayectoria dentro de la Iglesia chilena. Fue obispo de Osorno entre 1994 y 2003, y posteriormente lideró la diócesis de Rancagua entre 2004 y 2018. Durante ese período, también presidió la Conferencia Episcopal de Chile entre 2004 y 2010.

Oriundo de Punta Arenas y tío de la exsenadora Carolina Goic, el sacerdote mostró desde sus inicios una profunda sensibilidad hacia los sectores más vulnerables. En su ciudad natal, sirvió como párroco y capellán de la penitenciaría, y como vicario general participó en gestiones para evitar el conflicto del Beagle en 1978.

Ya como obispo auxiliar de Concepción, fue apodado “el obispo rojo” por la dictadura, debido a su cercanía con las demandas de los mineros de Lota. Más adelante, en Rancagua, se involucró en las negociaciones de trabajadores subcontratados de Codelco, donde propuso reemplazar el sueldo mínimo por un “sueldo ético”.

