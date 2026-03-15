Intensas lluvias provocan anegamientos y cortes de luz en el sur del país

Diversas comunas de la Región del Biobío se han visto afectadas este domingo por intensas lluvias que han generado distintos problemas en infraestructura y servicios básicos.

Según el último reporte de la Unidad de Alerta Temprana Regional de Senapred, las precipitaciones han provocado caídas de árboles, anegamientos de calles y cortes de suministro eléctrico en varios puntos del territorio.

Entre las situaciones más relevantes se encuentran interrupciones de energía en Hualqui y Talcahuano, las que incluso afectaron al Mall Plaza del Trébol, donde algunas tiendas debieron cerrar temporalmente.

En la provincia de Arauco, se reportaron problemas en la comuna de Cañete, particularmente en el sector Butamalal Bajo de Cayucupil, donde personal de Vialidad coordina trabajos de despeje.

Mientras tanto, en la provincia del Biobío se registró la caída de árboles en Cabrero y en Nacimiento, específicamente en el kilómetro 77 de la Ruta 156, situación que está siendo atendida por la empresa encargada del mantenimiento del camino.

En Negrete, la Ruta Q-80 fue habilitada nuevamente luego de que una cuadrilla municipal despejara un árbol que había caído durante la noche.

Otros incidentes se registraron en Santa Bárbara, donde un árbol cayó en la Ruta Q-681 en el sector Quillaileo, además de cortes de electricidad en sectores como Los Maitenes y El Huachi.

En Yumbel, las autoridades informaron la aparición de fisuras en el Puente Carreras, además de inundaciones de viviendas en distintos sectores de la comuna, incluyendo Yumbel y Estación.

En la provincia de Concepción, las precipitaciones también generaron problemas en la circulación.

Uno de los puntos afectados es el acceso a Santa Sabina, en dirección desde el mall hacia Collao, donde la calzada quedó anegada, obligando al desvío del tránsito con apoyo de Carabineros.

En ese lugar incluso se registró una colisión vehicular provocada por acumulación de agua, aunque solo se reportaron daños materiales.

En Hualpén se informaron anegamientos en calles como Las Palomas, Los Petreles y El Hornero, además de los sectores Parque Central, Peñuelas II y Lenga.

Asimismo, se registró la caída de un árbol en el Parque Pedro del Río Zañartu, incidente que fue atendido por personal del recinto sin que se reportaran daños a viviendas ni personas.

En San Pedro de la Paz, la situación se mantiene bajo monitoreo, con anegamientos en puntos considerados históricos, como la intersección de Transversal 3 con Longitudinal 1.

Por su parte, en Santa Juana se realizan labores de despeje de árboles caídos en la Ruta de la Madera, particularmente en los kilómetros 76 y 65.

En Talcahuano, el colapso del sistema de evacuación de aguas lluvias provocó anegamientos en diversas calles.

Además, se registró un deslizamiento de tierra en el sector Cerro Zaror, específicamente en la intersección de Los Araucanos con Serena, considerado un punto crítico recurrente durante eventos de lluvia.

En ese lugar trabajan Bomberos, Carabineros y equipos municipales, aunque hasta el momento no se reportan viviendas en riesgo.

En otras comunas como Lota y Tomé, las autoridades informaron principalmente acumulación de agua en las calzadas y algunos cortes de suministro eléctrico.

De acuerdo con el balance entregado por Senapred, hasta las 10:00 horas las precipitaciones acumuladas más altas en la región se registraron en La Colcha (Arauco) con 91,1 milímetros, seguida por Lequecahue en Tirúa con 66,5 milímetros, María Dolores en Los Ángeles con 57,6 milímetros y Carriel Sur en Concepción con 47,4 milímetros.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema frontal mientras continúan las labores de emergencia en los distintos puntos afectados de la región.

PURANOTICIA