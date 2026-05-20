Detienen a hombre que grabó a familiares en ducha de campamento de verano en Copiapó: cuatro víctimas son menores

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó a solicitud de la Fiscalía local, realizaron diligencias que permitieron la detención de una persona por el delito de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil.

La jefa de la Brisex Copiapó, subprefecta Valeria Clavelle, señaló que “ofciales policiales llevaron a cabo una serie de diligencias investigativas en virtud a una denuncia donde la madre de una de las víctimas señaló haber encontrado registros de material pornográfico infantil en un notebook que es propiedad del imputado”.

Añadió que “el trabajo policial permitió establecer que el imputado dejaba su teléfono grabando directamente a una ducha acomodada en un campamento mientras las víctimas se bañaban sin percatarse del hecho. Las indagatorias determinaron la existencia de doce víctimas, de las cuales cuatro corresponden a menores y ocho a personas adultas, todas ellas familiares del imputado, quien llevó a cabo los registros en una playa del borde costero de la región”.

Respecto de este caso y una vez que se contó con el informe policial de la Brisex de la PDI Copiapó tras las diligencias ordenadas por el fiscal Leonel Ibachache, la fiscalía comunicó los cargos al imputado por su participación consumada en dos delitos respecto de las víctimas menores de edad y de los adultos afectados.

La audiencia de formalización fue asumida por el fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate, quien informó que luego que una de las niñas afectadas advirtiera la presencia de los archivos de video en el computador del imputado, la revisión de familiares pudo determinar que varios integrantes del grupo familiar habían sido grabados en una carpa-ducha habilitada en un campamento de verano.

“La Fiscalía y la PDI pudieron establecer que son cuatro las menores de edad afectadas y ocho las personas adultas, entre hombres y mujeres, de quienes el detenido obtuvo imágenes mientras se duchaban. Con ello, en relación a las menores de edad se configura el delito de producción de material pornográfico infantil, mientras que respecto de los adultos la hipótesis de la Fiscalía es la comisión del ilícito contemplado en el artículo 161c del Código Penal, referido a sancionar a quien por cualquier medio grabe o fotografíe, haga registros en video o cualquier material audiovisual del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual sin consentimiento. Ambos en carácter de reiterado”, dijo el fiscal.

En su argumentación, el persecutor mencionó que los delitos informados al detenido estaban plenamente acreditados a partir de la revisión del material encontrado en el computador, el cual, de acuerdo con la declaración de las personas afectadas, es de propiedad del imputado y que había ocupado para descargar o guardar las imágenes.

“Dada la gravedad de los hechos y la afectación de las víctimas, especialmente de las menores de edad, es que la Fiscalía calificó al detenido como un peligro para la seguridad de las afectadas y de la sociedad, obteniendo en su contra la medida cautelar de prisión preventiva ordenando la Jueza de turno su ingreso a la cárcel de esta ciudad”, finalizó el fiscal.

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