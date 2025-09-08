Inicia investigación formal: Director del Servicio de Salud Concepción es indagado por contacto con asesor de narco

Una grave acusación, que vincula a una alta autoridad de salud pública con el crimen organizado, ha llevado al Gobierno a confirmar la apertura de un sumario administrativo contra el director del Servicio de Salud de Concepción, Víctor Valenzuela. La investigación busca esclarecer los contactos que la autoridad habría mantenido con un testaferro de un "capo narco" de la zona.

La denuncia, revelada por un artículo de radio Bío Bío, apunta a que Damián Gaete, un presunto asesor financiero del conocido narcotraficante Jorge Espinoza Zapata, alias “El Palta”, buscaba que el Gobierno Regional comprara un terreno por $1.200 millones para lavar dinero de transacciones ilegales. Es en este contexto que Valenzuela habría mantenido contacto con Gaete.

La noticia ha provocado un terremoto político en la Región del Biobío. El delegado presidencial, Eduardo Pacheco, confirmó que fue el Ministerio de Salud el que tomó la decisión de iniciar la investigación, la cual busca determinar si existen responsabilidades en la conducta del director Valenzuela.

En la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. El senador de la UDI Enrique Van Rysselberghe señaló que es correcto que los procesos sigan su curso legal. Más enfática fue la diputada Marlene Pérez, quien exigió la renuncia de Valenzuela a su cargo. La parlamentaria fue más allá, pidiendo también la salida de Sandra Ibáñez, pareja del director y actual directora del Registro Civil en el Biobío, por su rol anterior en el Gobierno Regional, lo que podría haberle dado información relevante en el caso.

