Incendios forestales dejan a más de 23 mil clientes sin suministro eléctrico en el sur del país

Un aumento repentino de incendios forestales mantiene en alerta a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía. La emergencia no solo ha afectado el territorio, sino también el suministro eléctrico de miles de habitantes.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la región más golpeada es Biobío, con 23.014 clientes sin luz. En Tomé se concentra la mayor interrupción, con 14.810 afectados, seguida por Penco (3.644) y Concepción (1.957).

En Ñuble, la magnitud es menor, pero igualmente significativa: 819 clientes permanecen sin servicio. En La Araucanía, el corte alcanza a 164 personas.

La SEC confirmó que las interrupciones están directamente vinculadas al avance de los incendios forestales, que en las últimas horas se han intensificado en estas zonas del sur del país.

