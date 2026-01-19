Incendios en Ñuble y Biobío dejan 19 fallecidos, 325 casas quemadas y 1.500 damnificados

Un complejo escenario continúan dejando los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, hecho constatado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien entregó un balance preliminar de la emergencia en la zona.

Hasta el momento se registran 19 personas fallecidas producto de los siniestros. Junto a ello, detalló que hay 1.500 personas damnificadas y 325 viviendas destruidas.

En su evaluación de la emergencia, el ministro advirtió que "estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como megaincendio, como aquellos que tuvimos el año 2017, 2023 o 2024. Esa es la magnitud del incendio que hemos debido abordar desde la madrugada, el día de hoy y el que se encuentra proyectado hacia este lunes".

Respecto de las víctimas fatales, precisó que 18 corresponden a la región del Biobío, y 1 a la región de Ñuble. Sobre la respuesta humanitaria desplegada, indicó que "hay más de 630 personas albergadas, hay nueve albergues que son operativos".

En esa misma línea, reiteró que "tenemos levantado hasta esta hora más de 1.500 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100".

Finalmente, el secretario de Estado destacó el trabajo coordinado para enfrentar la emergencia, subrayando que "existe un grupo significativo de naves y aeronaves dispuestas tanto por parte de Conaf y Senapred, pero también del sector privado, encabezado y coordinado a través de la Corma".

