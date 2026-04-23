Incautan casi dos toneladas de marihuana en Antofagasta: estaban ocultas en el desierto

Más de 1.800 kilos de marihuana fueron incautados en la región de Antofagasta tras un nuevo procedimiento de Carabineros, luego de detectar un importante acopio de droga, oculto en medio del desierto.

El operativo se originó durante controles vehiculares estratégicos, desarrollados por personal territorial del Retén Alemania de la 1a Comisaría de Taltal, los que están enfocados en la detección de delitos asociados al crimen organizado. En ese contexto, Carabineros sorprendió un vehículo cuyas características permitían presumir la posible comisión de un ilícito.

A partir de estos antecedentes, se dio cuenta al Ministerio Público que instruyó la concurrencia de Carabineros del OS7 de la Prefectura de Antofagasta quienes desarrollaron diversas diligencias investigativas especializadas las que permitieron establecer la existencia de un acopio de droga, que estaba oculto en una quebrada.

Con apoyo del helicóptero de la Sección Aérea de Carabineros y tras un amplio despliegue entre cerros, se concretó la ubicación del lugar donde estaba oculto el cargamento, a unos 20 y 30 kilómetros desde la ruta hacia el interior del desierto.

De esta manera, se incautó una importante cantidad de marihuana y se concretó la detención de dos sujetos (ocupantes del vehículo fiscalizado), ambos extranjeros y con situación irregular en el país los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El jefe de la Zona de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó el trabajo policial que permitió concretar este importante decomiso destacando que “este resultado es fruto del esfuerzo permanente que está realizando Carabineros en las rutas de la región, con presencia, fiscalización y trabajo especializado para detectar ilícitos vinculados al crimen organizado”.

Asimismo, explicó que el hallazgo de este tipo de acopios en zonas desérticas responde a una modalidad utilizada por organizaciones criminales para ocultar grandes cargamentos de droga antes de trasladarlos hacia otras regiones del país.

Por su parte, el fiscal regional Juan Castro Bekios valoró el resultado del operativo y el trabajo policial desarrollado: “Estamos frente a una incautación de gran magnitud, cercana a 1,8 toneladas de droga, detectada gracias al trabajo de fiscalización, vigilancia e inteligencia desarrollado por las policías en la región. Este resultado responde a una estrategia conjunta para controlar el ingreso, tránsito y salida de drogas”, indicó.

El persecutor agregó que estos resultados son parte de una estrategia conjunta para controlar el ingreso, tránsito y salida de drogas en la zona.

“Aquí hay una estrategia de trabajo coordinada entre el Ministerio Público y las policías que está dando resultados concretos. La región de Antofagasta se ha transformado en una verdadera barrera estratégica frente al tráfico de drogas hacia el centro y sur del país”, explicó.

Con estas casi dos toneladas de drogas, Carabineros ha incautado a la fecha en la región de Antofagasta, casi 14 toneladas de sustancias ilícitas, indicó también el general Montre.

PLAN ESCUDO EN RUTA

El uniformado también destacó que este resultado se enmarca en el fortalecimiento del trabajo coordinado que se está desarrollando en la región a través del Plan Escudo en Ruta, estrategia que se encuentra actualmente operativa y que integra a Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, y justamente la incautación de las casi 2 toneladas de marihuana de Carabineros, se concretó en el contexto de este despliegue.

En la misma línea, el prefecto inspector Freddy Castro Crespo, jefe regional de la Policía de Investigaciones en Antofagasta, destacó que el resultado responde al trabajo coordinado entre las instituciones.

“Este resultado es producto del trabajo conjunto que estamos desarrollando junto a Carabineros, Aduanas y el Ministerio Público, sumando recursos humanos, tecnológicos y capacidades investigativas para enfrentar el crimen organizado en una región extensa y compleja como Antofagasta”, señaló.

Finalmente, Miguel Labose, jefe de Fiscalización de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, destacó la planificación conjunta entre las instituciones ya que “este tipo de operativos es fruto de la planificación y coordinación entre Aduanas, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, donde cada institución aporta sus capacidades y recursos para enfrentar los distintos ilícitos que afectan a la Región”, indicó.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA