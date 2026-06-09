Cárcel de La Serena contará con módulos para régimen especial de máxima seguridad

Con nuevas plazas para fortalecer el control penitenciario sobre población penal de alto riesgo, vinculadas al crimen organizado y de alto compromiso delictual, contará la cárcel de La Serena, que fue considerada como uno de los establecimientos que implementará el nuevo Régimen Especial de Máxima Seguridad.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, junto al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, visitaron el Complejo Penitenciario La Serena, el que corresponde a uno de los establecimientos penitenciarios que integran el Grupo 1 del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, y que constituye uno de los principales recintos penales de la Macrozona Norte.

Como parte de las medidas impulsadas por el Estado para fortalecer el control penitenciario sobre personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado y de alto compromiso delictual, el Complejo Penitenciario La Serena implementará este nuevo Régimen Especial de Máxima Seguridad.

La intervención incluye adecuaciones de infraestructura, equipamiento y procedimientos operativos destinados a reforzar las condiciones de seguridad, control y segregación de la población penal de alto riesgo, conforme a los estándares definidos por Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este nuevo Régimen Especial de Máxima Seguridad permitirá incorporar en la cárcel de La Serena el nuevo módulo 31 (condenados) con 50 plazas y el módulo 32 (imputados) con otras 50 plazas.

Entre las principales medidas se encuentran:

1- Fortalecimiento de barreras físicas y elementos de seguridad pasiva.

2- Mejoramiento de sistemas de vigilancia y monitoreo electrónico.

3- Reforzamiento de controles de desplazamiento y circulación interna.

4- Aplicación de protocolos especiales de seguridad penitenciaria.

5- Segregación de población penal de acuerdo con su condición procesal.

6- Implementación de procedimientos específicos para visitas, encomiendas y comunicaciones.

7- Implementación de vestimenta fiscal para Agrupación de Máxima Seguridad.

(Imagen: Ministerio de Justicia)

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