Incautan casi 38 mil plantas de cannabis avaluadas en $170 mil millones en Rengo: se decomisaron revólveres y un rifle

En lo que se califica como uno de los golpes más contundentes contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región de O'Higgins, personal de Carabineros logró desarticular una masiva operación de cultivo en la precordillera de Rengo. El procedimiento, concentrado en el sector de Las Nieves, terminó con la incautación de un cargamento cuyo valor comercial se estima en más de 170 mil millones de pesos.

Durante las cuatro jornadas que duró la intervención, los efectivos policiales incautaron un total de 37.900 plantas de marihuana en etapa de crecimiento, además de 206 kilos de droga a granel. Con este hallazgo se evitó la distribución de más de 600 mil dosis en el mercado informal. Asimismo, el operativo permitió el decomiso de armamento, consistente en dos revólveres, un rifle calibre .22 con sus respectivas municiones y un rifle de aire comprimido.

Las labores contaron con la participación del OS-7 Cachapoal, en una acción conjunta con la Fiscalía Local de Rengo bajo el marco del Plan Cannabis Sativa 2025-2026. Debido a que las plantaciones se ubicaban en quebradas de difícil acceso, fue necesario el apoyo del GOPE O'Higgins y dos helicópteros de la Prefectura Aérea de la institución. En el lugar fue arrestado un hombre de 67 años, cuyas iniciales son R.A.D.T., quien ya contaba con antecedentes penales previos.

Respecto al éxito de la misión, el jefe de Zona O'Higgins, general Guillermo Bohle, destacó que “la exhaustiva investigación del OS-7 Cachapoal que en conjunto con la Fiscalía logró identificar los puntos exactos de estos cultivos, ubicados en quebradas de difícil acceso. Esto demuestra una vez más el compromiso de Carabineros con la seguridad pública, para evitar que esta droga llegue a la población, así como el trabajo permanente contra el crimen organizado que se dedica a las plantaciones ilegales de droga en lugares de difíciles acceso”.

Por su parte, el fiscal adjunto de Rengo, Claudio Riobó, subrayó la relevancia del decomiso señalando que “dada la existencia de información que manejábamos con Carabineros OS-7 Cachapoal, permitió desarrollar este exitoso procedimiento que corresponde a una investigación que seguimos trabajando, para concretar la detención de la organización. Aquí hay un gran despliegue de personas dedicadas a estas plantaciones ilegales de marihuana, por lo cual este es un gran golpe al tráfico. Este es un decomiso histórico”.

Actualmente, las autoridades mantienen las diligencias vigentes para localizar al resto de los integrantes de la red criminal detrás de estos cultivos ilegales en la zona cordillerana.

PURANOTICIA