Incautan 275 kilos de marihuana y detienen a tres personas tras operativo en Chañaral

Una efectiva investigación llevada a cabo por personal del OS-7 de Carabineros y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Atacama, permitió la detención de tres personas y la incautación de 275 kilos de marihuana, operativo que tuvo resultados positivos a partir de antecedentes obtenidos en otros procedimientos contra el tráfico de droga realizados en la región.

Respecto del procedimiento, el comandante de Carabineros Marcelo Ramírez indicó que este operativo se concretó luego de una efectiva investigación entre el OS-7 y la Unidad SACFI que permitió aplicar distintas técnicas investigativas contempladas en la Ley 20.000 y así interceptar vehículos en Chañaral y en la comuna de Taltal.

“Todo este trabajo llevó además a realizar allanamientos en la comuna de Coquimbo, permitiendo la detención de tres personas de nacionalidad chilena y la incautación de 10 sacos contenedores de 259 paquetes que contenían un total de 275 kilos de marihuana, lo que hubiera permitido la circulación de 550 mil dosis. Teniendo la droga un avalúo del orden de 2 mil 700 millones de pesos”, dijo.

Por su parte, el fiscal de la Unidad SACFI de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, expresó que frente a otros procedimientos de este tipo detectados en la región y ocupando técnicas investigativas destinadas a combatir el tráfico de droga se obtuvo importante evidencia que alertaba de un nuevo transporte de una gran cantidad de droga.

“Fue esta función investigativa la que llevó a la Fiscalía a solicitar al Juez de Garantía distintas Interceptaciones telefónicas desde el año pasado, lograndolos funcionarios policiales confirmar la preparación de este traslado de droga pudiendo interceptar a esta organización criminal y lograr esta importante incautación”, mencionó.

Agregó que la investigación sigue su desarrollo, ya que el trabajo de persecución penal de la Fiscalía busca, además de la detención de imputados y apoyar legalmente la actuación de la policía, llegar al corazón de estas organizaciones, ya que el delito de tráfico es un medio para llegar al objetivo de generar ganancias y ser insertas en el mercado formal. Motivo que lleva a la investigación de otro delito como lo es el lavado de activos.

Por su parte, el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes, destacó la labor investigativa de la Fiscalía y Carabineros, ya que desde el año pasado se han concretado importantes procedimientos que han permitido sacar de circulación alrededor de siete toneladas de droga el año pasado, y este 2026 en un poco más de un mes la droga incautada ya se eleva por alrededor del 50% del total incautado el año pasado.

“Vemos como el trabajo articulado de Carabineros y la Fiscalía continúa dando sus frutos en la desarticulación de bandas que están asociadas para cometer este tipo de ilícitos y generar utilidades ilegales para invertir en otros tipos de crímenes”, señaló.

Respecto de los detenidos el fiscal Coya indicó que éstos serán formalizados el lunes ante el Juzgado de Garantía de Chañaral.

