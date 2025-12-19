Inauguran nuevo y moderno edificio que albergará el juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Osorno

En su calidad de ministra consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, inauguró este viernes el nuevo Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Osorno (Los Carrera N° 1350 interior), ubicado a un costado del Juzgado de Familia de dicha ciudad.

Este nuevo edificio desarrollado por el Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa, se ha convertido en un nuevo polo de servicios judiciales para Osorno y ciudades aledañas como San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa, atendiendo a una población total de más de 220.000 personas.

Con un diseño moderno y funcional, esta nueva obra judicial, cuyo diseño y construcción fue desarrollada y supervisada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, está compuesta por dos inmuebles de hormigón armado, unidos por un patio central y un acceso común, que permite el ingreso de las personas a este inmueble.

Con una superficie total de 5.231 metros cuadrados, este nuevo edificio cuenta con 6 salas de audiencia y nuevas dependencias de atención de público y nuevos espacios para jueces, profesionales y funcionarios judiciales.

Cuenta un acceso universal garantizado, asegurando el acceso a la justicia de personas con movilidad reducida, tercera edad y discapacidad. Asimismo, un acceso segmentado para la judicatura y altos estándares en aspectos de confort, seguridad y climatización.

Esta nueva obra judicial forma parte del Plan Quinquenal de Inversiones del Poder Judicial con miras al 2030 y ha sido muy esperado por la judicatura, ya viene a resolver una demanda histórica de más de 17 años de la comunidad y de los propios tribunales. Requirió una inversión total de $18.326.142.000.

Estas nuevas dependencias judiciales representaron un desafío para el Poder Judicial, ya que debieron desarrollar un diseño arquitectónico moderno y funcional, acorde con las necesidades de los tribunales y las características climáticas y geográficas de la zona en una ubicación estratégica, con acceso universal y conectada al transporte público dentro de dicha ciudad y cercano a la estación de buses, de manera de facilitar el acceso a las personas a la justicia.

Esta nueva obra concreta un anhelo de las personas que se desempeñan actualmente en sus instalaciones, cuyas labores anteriormente se desarrollaban en un antiguo recinto hospitalario de propiedad del Poder Judicial, sin las actuales condiciones y que tendrá positivos impactos para la comunidad.

Durante estos meses de funcionamiento en marcha blanca, los usuarios de estas nuevas instalaciones han destacado el diseño y los niveles de confort, seguridad y climatización que brinda este nuevo inmueble y que permiten entregar un mejor servicio a la comunidad.

Este edificio fue distinguido con una importante certificación internacional, otorgada por el Green Building Council -que es la máxima institución certificadora de todo el mundo en diseño y construcción sustentable - en la categoría Oro y que acredita que el diseño y construcción del inmueble cuenta con altos estándares en aspectos como ubicación, diseño, elección de los materiales de construcción, seguridad, climatización y gestión de residuos, entre otros aspectos. Esta certificación refuerza el compromiso de la institución con la comunidad, el medioambiente y las personas.

VIDEO

PURANOTICIA