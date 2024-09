Hospital de Quilpué implementa plan de contingencia para asegurar una atención oportuna y efectiva en Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Hospital de Quilpué implementó un plan de contingencia enfocado en la eficiente atención, especialme nte, de sus unidades críticas, para asegurar una atención oportuna y efectiva durante este largo período festivo.

El Plan de Respuesta contempla la optimización de los recursos disponibles, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de camas y mantener la fluidez de la atención en los servicios clínicos. Para ello, se han gestionado altas hospitalarias anticipadas, la liberación de camas en las distintas unidades del hospital, reforzamiento de la dotación de turnos clínicos, tanto en el área de emergencias como en otros servicios críticos del hospital, para enfrentar el posible aumento de la demanda durante los días festivos.

En esta línea, la Subdirectora de Gestión del Cuidado, Alejandra Ramos, indicó que, “todos los turnos se encuentran completos, especialmente, los de unidades críticas, esto incluye unidades como, Imagenología, Medicina Transfusional, laboratorio, esterilización, lavandería y farmacia, así como también se estableció una coordinación con otros hospitales para funcionar, eficientemente, en red”.

Para este feriado de varios días, también se estableció una planificación del abastecimiento de insumos y medicamentos, así como la continuidad operativa del recinto.

Medidas de autocuidado

El Hospital de Quilpué, alineado a la estrategia implementada por el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, hace un llamado a la comunidad a tomar medidas de autocuidado, evitando situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias médicas.

Ante ello, el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker Vergara, expresó que, “queremos que disfruten en familia, pero por sobre todo queremos invitarlos a que no lleguen al hospital, no porque no los podamos recibir, no porque no estemos preparados, sino porque no queremos tener accidentes ni fallecimientos que lamentar. Los invitamos a celebrar con moderación, en compañía de sus familias, con alegría, con entusiasmo, pero sobre todo con moderación, así que disfrutemos este 18 con seguridad”.

Finalmente, el establecimiento hizo un llamado a la responsabilidad individual, así como a utilizar adecuadamente la Red de Urgencia, que conforman los dispositivos de atención primaria, (SAPU y SAR), para situaciones de menor gravedad y las unidades de emergencia de la red hospitalaria, para situaciones graves o de riesgo vital.

PURANOTICIA