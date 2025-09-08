Hombre se prende fuego y desata el pánico en terminal de buses de Victoria

Un impactante incidente se vivió este lunes en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, donde un hombre intentó prenderse fuego a sí mismo en el terminal de buses de la ciudad. El trágico suceso fue evitado gracias a la rápida y valiente acción de dos carabineros, quienes terminaron con lesiones en sus manos durante el rescate.
Según información preliminar, los uniformados se percataron de la situación y, sin dudarlo, intervinieron para apagar las llamas que envolvían a la víctima. Su actuación fue crucial para evitar que el hombre sufriera heridas de mayor gravedad.
Producto del heroico rescate, los dos carabineros resultaron con lesiones en sus manos, mientras que el hombre, de quien no se ha revelado la identidad, sufrió quemaduras menos graves.
Los tres fueron asistidos por personal de emergencia en el lugar y posteriormente trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.
Las autoridades de la zona se encuentran investigando el hecho para esclarecer las circunstancias que llevaron al hombre a cometer el acto.
PURANOTICIA
(Imagen de referencia)