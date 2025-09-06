Click acá para ir directamente al contenido
Hombre fue baleado en la cabeza en Talcahuano y está en riesgo vital

Matías Arellano, fiscal de Análisis Criminal y ECOH, explicó que la agresión está siendo investigada como homicidio frustrado.

Sábado 6 de septiembre de 2025 14:25
Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza mientras se encontraba en su vehículo la madrugada de este sábado en la población Libertad en Talcahuano, Región del Biobío.

"En circunstancias que son materia de investigación, un sujeto movilizado a bordo de un vehículo motorizado habría recibido un impacto de bala en su cabeza", contó el persecutor, quien agregó que tras ser herido, el afectado chocó contra un muro.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras, donde el equipo médico determinó que este estaba en riesgo vital.

La Brigada de Homicidios de Concepción de la PDI y el Equipo ECOH desarrollan las primeras diligencias para establecer las circunstancias e identificar a los autores del delito.

