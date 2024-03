Históricos ediles de Viña del Mar critican rol que ha jugado el Concejo Municipal en déficit financiero de la administración Ripamonti

Serias dudas plantean algunos sobre el rol de los concejales en el problema económico que enfrenta la Municipalidad de Viña del Mar con la deuda flotante de casi 10 mil millones de pesos ($9.851.602.090) y la modificación presupuestaria que buscarán realizar esta semana -así lo manifestaron a los ediles, aunque hasta el cierre de esta nota no se había enviado la tabla de temas a tratar en el Concejo de este martes 26- para trasladar parte de los dineros destinados en el presupuesto de este año para pagar los servicios a la ciudad -aseo, áreas verdes, guardias, semáforos, señaléticas y otros- al pago de lo adeudado en 2023.

"Está complicado esto, obviamente no van a alcanzar a cubrir todo, pero hay tiempo para consensuar soluciones con los concejales y también pedir asesorías externas cuando se presentan este tipo de situaciones. El municipio no tiene recursos y hay un incendio que ocurrió, eso se suma también, más allá de lo que el gobierno tiene que financiar. La Contraloría interna está obligada a entregar la información trimestral, ahí tendría que haber habido una reacción para ir cambiando los gastos antes", critica la exedil Laura Giannici (DC), quien fue parte de la acusación por notable abandono de deberes contra Virginia Reginato.

"Me da la impresión de que los concejales no exigieron el informe trimestral para ver si se estaba cumpliendo el presupuesto como estaba definido", añade. "Lo más grave para mí que pasó en la gestión anterior es que la Contraloría encontró un mueble lleno de facturas no ingresadas, estaban escondidas. En ese caso se estaba ocultando información, además de gastar mucha plata en personal y otras cosas. El hecho de haber fondeado facturas impagas es otra cosa, acá se ve que hay facturas impagas, se sabe. Esa es una diferencia que yo hago. Es penoso lo que está pasando, pero por lo menos está transparentado", comentó.

Lo que se debería hacer –sugiere– es "sentarse a conversar y ver cómo solucionar el problema. Sobre todo si no se pidieron los informes trimestrales antes, eso es uno de los deberes de los concejales".

Para el actual concejal Tomás de Rementería (PPD), el tema de las finanzas en el municipio "ha sido como el gatopardo, todo cambia para que no cambie nada, porque hoy los mismos que administran las finanzas lo hacían en la administración anterior, entonces indudablemente que esta mala costumbre de las modificaciones presupuestarias transforman el presupuesto en supuesto, porque se supone que la plata se va a gastar en esto, se supone que en esto otro, y obviamente que eso lleva consigo este mal manejo de los números y deudas con proveedores habituales que son monopolios de servicio".

El edil añade que "el municipio tiene deudas con Cosemar, Siglo Verde y otras, que son muy altas, y es un modo de operar de las empresas con el municipio de hace tiempo, pero esto no ocurrió esta semana, llevamos tres años en lo mismo y nunca se han ajustado las finanzas. Se supone que iban a arreglar el problema de las finanzas, pero hay un arrastre de deudas, y esto siento que tiene un cierto tufillo electoral de quienes impulsan esto: el sindicato de locutores, Puebla y Williams, de lanzar esto por parte de los concejales respecto de algo que se debería haber hablado hace rato. Esto de las modificaciones para pagar este tipo de deudas viene de la administración anterior y esta administración lo ha continuado. No hay otra salida que aprobar la modificación presupuestaria porque no se puede dejar al municipio en cesación de pago. Esta deuda de arrastre se ha venido chuteando y ha tenido la complicidad del Concejo. Yo le dije a la alcaldesa que esto hay que asumirlo y enfrentarlo".

A su parecer, el tema financiero "se ha solucionado en parte, el traslado que ha hecho el municipio a la Corporación es altísimo, para atender salud y educación, pero el municipio tiene un déficit acumulado. Pero, insisto, lo que más rareza me da es que esto se conozca ahora. Lo que pido es que esto se asuma seriamente, sin sacar ventajas políticas. Hay que asumir las deudas que tenemos con las empresas de servicios, y los déficit acumulados que se venían encubriendo y se han seguido encubriendo más".

Por su parte, el concejal UDI Jorge Martínez expresó que votará en contra de la modificación presupuestaria. "El año pasado se aprobó un presupuesto el cual a nosotros nos dijeron que estaba debidamente financiado. Todos los Concejos deben aprobar presupuestos debidamente financiados. Y hoy nos están presentando una modificación presupuestaria en la que se indica claramente que hay contratos que no se van a pagar hasta fin de año como sí estaba establecido, sino que algunos se van a pagar hasta los meses de agosto, septiembre u octubre, respectivamente, lo cual me parece absolutamente grave. Nosotros vamos a pedir una nueva explicación al Concejo pero yo, de antemano voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo con la manera en que se están llevando las finanzas municipales", manifestó.

El concejal recordó que "los concejales somos solidariamente responsables del presupuesto como de las modificaciones presupuestarias, por lo tanto uno debe ser bien juicioso y me parece que aquí lo que está haciendo el municipio no va acorde con lo que se debe hacer. Además, el municipio tiene una situación clara de déficit y eso se debe a algo que en mi caso como concejal he dicho prácticamente en todos los concejos: acá hay una sobrecontratación de personal, han entrado muchísimas personas con sueldos muy altos, algo que hemos pedido que se baje en todas las veces que se baje como concejal aprobar el presupuesto. Se lo he pedido a la alcaldesa, cosa que no ha ocurrido; ha aumentado significativamente en casi 10 mil millones, por lo tanto no me sorprende que tengamos una situación de déficit cuando hay gastos que están siendo incrementados de manera brutal".

Además, pidió aclarar a la Dirección de Finanzas "eventuales sobreestimaciones de precios, por eso votaré en contra de la modificación presupuestaria, hasta que se aclare cuánto es el déficit. Hasta ahora estaríamos hablando de un déficit de a lo menos $7 mil millones, algo absolutamente grave. Cuando la alcaldesa asumió la municipalidad dijo que ellos venían a sanear el municipio, que iban a hacer las cosas mejor de como se venían haciendo, y no ha sido así. Han tenido bastantes problemas presupuestarios y no han sabido reducir los gastos. Cuando hay un presupuesto de $140 mil millones tiene que gastar eso, no más. Han habido situaciones favorables para la alcaldesa como los dineros del casino, entonces uno no entiende qué pasó".

