Histórica incautación en Aysén: decomisan casi 40 kilos de marihuana a clan familiar

La Fiscalía Regional de Aysén y la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Coyhaique lograron una histórica incautación de más de 39 kilos y medio de marihuana, que estaba en poder de un peligroso clan familiar. La droga fue avaluada en $593.000.000.

Para trasladar el cargamento desde Santiago hasta Coyhaique sin levantar sospechas, el clan familiar usaba una fachada logística, simulando mudanzas de enseres de hogar y electrodomésticos.

La PDI destacó que, luego de un exhaustivo trabajo de análisis criminal e inteligencia policial que permitió interceptar la operación, fue desplegado un dispositivo simultáneo en tres zonas del país. Así fue incautada la droga en Temuco y se concretó la captura de los tres integrantes de este clan familiar en Santiago y en Coyhaique.

Durante los procedimientos también fueron incautados $8.479.000 de dinero en efectivo, elementos para la dosificación y comercialización de las sustancias ilícitas, diversos accesorios y vestimentas de lujo que habrían sido adquiridos a partir de las ganancias de la banda.

La Fiscalía formalizó la investigación en contra de los tres detenidos ante el Juzgado de Garantía de Lautaro, en la región de La Araucanía, decretándose su prisión preventiva y un plazo de investigación de 120 días.

El fiscal adjunto de Aysén, Jaime Rojas, señaló que "el año pasado comenzó la investigación a este clan familiar que internaba droga en la región de Aysén para luego distribuirla a traficantes locales".

Según el representante del Ministerio Público, "la gravedad de los hechos investigados guarda relación con que la cantidad de droga incautada, equivalente a más de 118.000 dosis, podría haber llegado potencialmente a suministrar una dosis por cada habitante de la región".

"Queda en evidencia que esta agrupación constituía un peligro real para la seguridad pública de todos los habitantes de la región de Aysén", añadió.

Y la delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña Figueroa, felicitó el trabajo realizado por ambas instituciones.

"Fue posible desbaratar a este clan familiar criminal que internaba drogas a la región. Así se protege a muchos de nuestros jóvenes y niños, impidiendo que se vean expuestos a este tipo de sustancias".

Agregó que "ese es el mandato de nuestro Presidente José Antonio Kast, a no bajar la guardia y a perseguir al crimen organizado y al tráfico de sustancias ilícitas, entre otros tantos delitos… No podemos descansar hasta que nuestra Región de Aysén tenga menores índices de delincuencia".

PURANOTICIA