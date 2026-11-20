Dos personas fallecieron y una resultó herida de gravedad tras un grave accidente que se registró la tarde de este en Talcahuano, región del Biobío.

Las víctimas fueron aplastadas por una embarcación que se encontraba en construcción en el sector de caleta Infiernillo.

Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que el tercero fue rescatado en estado grave y fue trasladado a un recinto asistencial.

El fiscal de turno, Felipe Calabrano, dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las labores investigativas.

En relación al accidente, la Capitanía de Puerto de San Vicente informó que "durante la tarde de hoy, se recibió un llamado informando sobre un accidente ocurrido en caleta Infiernillo, en un terreno particular donde se desarrollan trabajos de construcción de embarcaciones".

Añadieron que tras recibir la alerta, "personal de Policía Marítima se desplazó de inmediato al lugar, verificando el volcamiento de una lancha que se encontraba en construcción, la cual aplastó a tres personas. Producto del accidente, una de ellas fue evacuada en estado grave y trasladada a un centro asistencial, mientras que las otras dos fallecieron en el lugar".

"Cabe señalar que el accidente ocurrió en un terreno particular, identificado como una ocupación ilegal. Ante estos antecedentes, se remitirá la información correspondiente al Ministerio Público y a la Inspección del Trabajo, para los procedimientos e investigaciones que correspondan, conforme a sus competencias".

La Autoridad Marítima indicó que "mantendrá sus medios desplegados en esta emergencia prestando apoyo a la comunidad de San Vicente".

(Imagen: @Informacionesbiobio)

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