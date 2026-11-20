La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 22 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Arauco, región del Biobío.

Como resultado de las diligencias, los detectives incautaron 20 kilos de pasta base, 49 gramos de clorhidrato de cocaína, 253 gramos de cannabis procesada y 14 plantas de cannabis.

Las sustancias decomisadas fueron avaluadas en más de 313 millones de pesos, equivalentes, según la estimación policial, a más de 311 mil dosis que fueron retiradas de circulación.

Asimismo, se incautaron más de 22 millones de pesos en dinero en efectivo, seis vehículos, 12 teléfonos celulares, cuatro balanzas digitales, un cargador de pistola y una máquina de pago electrónico.

La operación se enmarca en el trabajo investigativo que desarrolla la PDI, junto al Ministerio Público, para identificar y desarticular estructuras dedicadas al tráfico de drogas, especialmente aquellas que operan en sectores residenciales y afectan la seguridad de los barrios.

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