Hallan dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en el sector Arrayán Costero de La Serena

La Policía de Investigaciones (PDI) acudió a una vivienda ubicada en el sector Arrayán Costero, al norte de la comuna de La Serena, tras el hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Por instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte, se trasladaron al lugar equipos de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística.

Según informó el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH local, “se trata de dos cadáveres, uno masculino y otro femenino, preliminarmente no identificados”.

Debido al estado de los restos, ambos cuerpos serán enviados al Servicio Médico Legal (SML), donde se determinará la causa y la data de muerte.

En paralelo, los equipos periciales continúan levantando evidencia en el inmueble para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La policía mantiene diligencias activas para identificar a las víctimas y establecer si existió participación de terceros en el hecho.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA