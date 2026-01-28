Hallan cuerpo de último extraviado tras naufragio de embarcación en el Estuario de Reloncaví

La tragedia en el Estuario de Reloncaví, región de Los Lagos, llegó a su desenlace este miércoles luego de que la Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmara el hallazgo del cuerpo del último tripulante de la embarcación "Koñimo I".

El naufragio, ocurrido en la madrugada de este martes, dejó seis fallecidos y dos sobrevivientes.

La embarcación, con ocho tripulantes a bordo, se hundió en circunstancias que aún se investigan. Dos de ellos lograron salir con vida, mientras que los otros seis permanecieron desaparecidos, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda en la zona.

El martes se encontraron los cuerpos de tres trabajadores: Luis Figueroa, Cristian Maldonado y Marco Argel. Este miércoles, la Armada informó el hallazgo de Marcelo Argel, Erwin Mansilla y Matías Lesnier. Según la institución, “los cuerpos fueron hallados entre las 13.30 y las 16.00 horas, en su mayoría dentro de la embarcación”.

Con el hallazgo del último tripulante, se completa la recuperación de las víctimas, aunque la Armada precisó que “el último tripulante todavía no es rescatado”, lo que significa que las labores continúan para extraer el cuerpo desde la nave hundida.

El operativo, marcado por la coordinación de distintas unidades marítimas, permitió cerrar la búsqueda y entregar respuestas a las familias afectadas, en una tragedia que enluta al sector pesquero de la región.

