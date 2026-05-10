Gripe aviar no afloja: 22 focos y 739 ejemplares de ocho especies afectadas

Ante el brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) observado desde abril, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha intensificado sus esfuerzos de vigilancia para proteger la rica biodiversidad de las áreas silvestres.

En un balance al 5 de mayo de 2026, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la detección de 22 focos que han impactado a 739 individuos de ocho especies distintas en siete regiones del territorio nacional.

Entre las especies afectadas destacan el águila y el caiquén en Aysén, el quetru en Los Lagos y diversas poblaciones de cisnes coscoroba y de cuello negro que habitan desde las regiones de Valparaíso hasta Los Lagos.

Conaf hizo un llamado a la población a no acercarse a las aves enfermas o fallecidas con el fin de no diseminar el virus. Además, ante cualquier avistamiento de este tipo de situaciones en área protegida, solicitó notificar de inmediato a los guardaparques.

Además, recalcó que esta enfermedad viral, que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, es altamente contagiosa y su propagación se ve influenciada por factores como la migración de aves silvestres y el comercio internacional.

"El virus de ARN tipo A, eliminado por vía respiratoria y heces, representa una amenaza significativa para el equilibrio ecológico de las regiones afectadas", advirtió.

El contagio puede producirse por contacto indirecto con secreciones, excrementos, nidos o aguas contaminadas. Como medida de precaución adicional, Conaf recomendó la desinfección de calzado y ropa, utilizando amonio cuaternario o hipoclorito de sodio al 5% tras tener contacto fortuito con material orgánico.

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